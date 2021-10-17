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В Москве задержали кавказцев после потасовки в метро

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В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Трое кавказцев 1985, 1991 и 1993 годов рождения устроили дебош на Таганско-Краснопренсенской линии метро 12 октября. Это был второй инцидент в московском метро, после того, как 4 октября трое выходцев из Дагестана избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» обвиняемые грубо выражались, проявляли агрессию к женщине. Та попросила их вести себя вести себя культурно, но они принялись ее оскорблять. За пассажирку вступились двое мужчин. Одного из них кавказцы пнули в живут и предложили "выйти разобраться". За молодого человека вступились другие пассажиры и сообщили о произошедшем машинисту поезда. Когда состав прибыл на станцию "Текстильщики", дебоширов поджидал уже наряд полиции.

В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". При этом ранее они были привлечены к ответственности Кузьминским районным судом города Москвы по административному делу. В настоящее время троим задержанным предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения.
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