В Липецкой области болеют коронавирусом 5204 человека

Большинство - 4830 пациентов получают лечение на дому.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 230 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 13 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 57 327 случаев новой коронавирусной инфекции, 50 280 человек выздоровели, 1843 человека умерли. 5204 — на лечении.



По состоянию на 15.00 16 октября в больницах находятся 374 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4830 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 309 случаев инфицирования коронавирусом. В Липецке зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса, в Грязинском районе - 56, в Добринском - 31, в Ельце - 29, в Краснинском районе - 9, в Добровском - 8, в Данковском и Липецком - по 5, в Измалковском - 4, в Тербунском и Усманском районах - по одному.