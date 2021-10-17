Коронавирус

вчера, 17:59

В Липецкой области болеют коронавирусом 5204 человека

38 2654
#коронавирус
1
В Липецкой области болеют коронавирусом 5204 человека

Большинство - 4830 пациентов получают лечение на дому.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 230 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 13 человек умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 57 327 случаев новой коронавирусной инфекции, 50 280 человек выздоровели, 1843 человека умерли. 5204 — на лечении.

По состоянию на 15.00 16 октября в больницах находятся 374 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4830 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 309 случаев инфицирования коронавирусом. В Липецке зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса, в Грязинском районе - 56, в Добринском - 31, в Ельце - 29, в Краснинском районе - 9, в Добровском - 8, в Данковском и Липецком - по 5, в Измалковском - 4, в Тербунском и Усманском районах - по одному.
38 2654
#коронавирус
1

Комментарии (38)

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Как гость
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Бывший в профсоюзе

сегодня, 00:00
Может пора разрабатывать препараты которые лечат эту гадость (Ковид), а не заражать ещё здоровых?
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2

вчера, 23:32
Что примахались своими тестами, температура, пропали запахи _ковид, берите схему лечения и лечитесь, важна каждая минута, не ждите теста.
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Уж лучше

вчера, 23:25
Не оглашать никакую вашу статистику! Не делайте из людей дураков. Ковидные госпитали забиты,а вы называете цифру 374. А остальные лежат с чем?
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Гость

вчера, 23:12
Пусть едросы вакцынируются
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Когда правду говорить будете?

вчера, 23:07
374 человека можно было разместить в 2 больницах. А у нас всё закрыты одними ковидными и даже грязеличебница.
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Гость

вчера, 23:03
Наконец то начали писать про Добринский район, а то обычно заболевших 0…а умерших только у нас в селе 5 за этот месяц от короны ((((
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Врач

вчера, 22:53
Чего????? 374 человека???? Откуда вы берёте эти цифры??? Умножайте на 4 и тогда приблизитесь к реальной цифре госпитализированных
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А сколько

вчера, 22:46
РЕАЛЬНО болеют и ЧЕМ?
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меньше знаешь, крепче спишь

вчера, 22:31
Марья Искуссница, . а зачем тебе правда?
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Белая горячка

вчера, 21:34
Алоизий, и я о том же. На миллион человек. А был ли мальчик??
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