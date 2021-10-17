В России
вчера, 17:45
В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления спиртом
В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.
По словам общественника, суррогатный алкоголь разливали на Ботаническом рынке российского города. Предприниматель, который продавал спирт на розлив, к настоящему времени уже задержан, подчеркнул Чукреев.
Другие подробности инцидента в сообщении не приводятся. Официальной информации от правоохранительных органов по поводу ЧП также пока не было.
По словам общественника, суррогатный алкоголь разливали на Ботаническом рынке российского города. Предприниматель, который продавал спирт на розлив, к настоящему времени уже задержан, подчеркнул Чукреев.
Другие подробности инцидента в сообщении не приводятся. Официальной информации от правоохранительных органов по поводу ЧП также пока не было.