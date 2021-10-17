В России

вчера, 17:45

В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления спиртом

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В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.

По словам общественника, суррогатный алкоголь разливали на Ботаническом рынке российского города. Предприниматель, который продавал спирт на розлив, к настоящему времени уже задержан, подчеркнул Чукреев.

Другие подробности инцидента в сообщении не приводятся. Официальной информации от правоохранительных органов по поводу ЧП также пока не было.
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