Происшествия

вчера, 15:00

26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей

24 3035
#взятка
3
26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей

Теперь его будут судить.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту дачи взятки инспектору ГИБДД.

По версии следствия, 26-летний липчанин, которого поймали на езде за рулём без водительского удостоверения, предложил сотруднику госавтоинспекции взятку в размере 1050 рублей.

Теперь его будут судить за мелкое взяточничество по части 1 статьи 291.2 УК РФ.

- Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года, - добавили в прокуратуре.
24 3035
#взятка
3

Комментарии (24)

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Сергей 13

вчера, 23:23
А почему он без прав ехал?Если дома забыл,то он лох педальный,ибо за это 500 рублей штрафа, пробивается за пару минут по базе.А если их у него забрали или срок действия закончился,так он втройне лох.Пусть продаст свой драндулет и ходит пешком.
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Ну ты в своём уме

вчера, 22:27
Ну кто столько даёт , посмеялся над товарищами а им результат любой ценой нужен был
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Суслик

вчера, 22:26
50 рэ зачем же? Или все карманы вывернул супостат,?
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аа

вчера, 22:01
а они большей суммы и не стоят
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Дым

вчера, 22:00
А им не нужно давать!!!! Их нужно сразу осаживать ! Согласно 664 приказу , водитель всегда выполняет пункт 84. А вот они забывают выполнить 116 пункт! И поэтому многие привыкли им лизать и будут они на вас ездить и пугать 19.3 и всякими сказками что вы им всё обязаны!!! Помните что они нам обязаны! Мы их контроль!
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реплика

вчера, 21:32
мало предложил
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Ентот

вчера, 21:27
одной купюрой вот в чём сенсация !!!
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Кошка

вчера, 21:03
Ты просто ему мало дал братан))) дал бы больше, о тебе бы никто никогда не узнал)))))
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Другг

вчера, 20:59
Да он его просто оскорбил такой суммой..тут ещё и статья за оскорбление грозит
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вова

вчера, 20:27
Может у него больше не было!
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