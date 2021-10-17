26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей

Теперь его будут судить.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту дачи взятки инспектору ГИБДД.



По версии следствия, 26-летний липчанин, которого поймали на езде за рулём без водительского удостоверения, предложил сотруднику госавтоинспекции взятку в размере 1050 рублей.



Теперь его будут судить за мелкое взяточничество по части 1 статьи 291.2 УК РФ.



- Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года, - добавили в прокуратуре.