Происшествия
вчера, 15:00
26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей
Теперь его будут судить.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту дачи взятки инспектору ГИБДД.
По версии следствия, 26-летний липчанин, которого поймали на езде за рулём без водительского удостоверения, предложил сотруднику госавтоинспекции взятку в размере 1050 рублей.
Теперь его будут судить за мелкое взяточничество по части 1 статьи 291.2 УК РФ.
- Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года, - добавили в прокуратуре.
По версии следствия, 26-летний липчанин, которого поймали на езде за рулём без водительского удостоверения, предложил сотруднику госавтоинспекции взятку в размере 1050 рублей.
Теперь его будут судить за мелкое взяточничество по части 1 статьи 291.2 УК РФ.
- Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года, - добавили в прокуратуре.
Комментарии (24)
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