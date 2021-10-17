Происшествия

вчера, 14:01

К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции

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#ДТП
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К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции

ДТП произошло сегодня в 6 утра.

Напомним, сегодня утром в Становлянском районе на 369-м километре федеральной дороги М-4 Дон произошло ДТП - столкнулись грузовик и кран. Стали известны подробности этой аварии. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, к ДТП привело несоблюдение дистанции со стороны водителя грузовика «МАН» до двигавшегося автокрана «УРАЛ».

ДТП произошло сегодня в 6 часов утра. За рулём «МАНа» был 61-летний мужчина, за рулем автокрана - 46-летний водитель.

В результате дорожного происшествия водитель «МАНа» был госпитализирован в больницу с различными травмами.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
7 3147
#ДТП
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Комментарии (7)

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Чемпион

вчера, 22:36
На фотке бравый сельский гаишник , как он физкультуру сдаёт , турник и бег на месте .
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Red Dawn

вчера, 19:46
В Красноярском крае жёлтая газель и белый мерс, теперь вот
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иван

вчера, 18:22
Если едешь на Урале ( или равной ему машине) посмотри нет ли справа или слева второго Урала, а потом поварачивай
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во всем виноваты буржуи

вчера, 14:47
Во всём, А кому еще работать на фурах?Смартфонное поколение не способно на такие подвиги,вот старички и пашут.
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не надо к .опе прижиматься

вчера, 14:29
Режим труда и отдыха соблюдать надо.
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Во всём

вчера, 14:26
Виноват пенсионный возраст,коммунисты не дураки были.
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кит

вчера, 14:12
Водитель Мана ,наверное,задремал.А скорости разные.Урал-60 км в час,а фура 80 минимум
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