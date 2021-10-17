Происшествия
вчера, 14:01
К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции
ДТП произошло сегодня в 6 утра.
Напомним, сегодня утром в Становлянском районе на 369-м километре федеральной дороги М-4 Дон произошло ДТП - столкнулись грузовик и кран. Стали известны подробности этой аварии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, к ДТП привело несоблюдение дистанции со стороны водителя грузовика «МАН» до двигавшегося автокрана «УРАЛ».
ДТП произошло сегодня в 6 часов утра. За рулём «МАНа» был 61-летний мужчина, за рулем автокрана - 46-летний водитель.
В результате дорожного происшествия водитель «МАНа» был госпитализирован в больницу с различными травмами.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, к ДТП привело несоблюдение дистанции со стороны водителя грузовика «МАН» до двигавшегося автокрана «УРАЛ».
ДТП произошло сегодня в 6 часов утра. За рулём «МАНа» был 61-летний мужчина, за рулем автокрана - 46-летний водитель.
В результате дорожного происшествия водитель «МАНа» был госпитализирован в больницу с различными травмами.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Чемпион
Red Dawn
иван
во всем виноваты буржуи
не надо к .опе прижиматься
Во всём
кит