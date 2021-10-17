Автомобиль такси попал в ДТП

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение.

Вчера в селе Ворон-Лозовка в Хлевенском районе Липецкой области попал в ДТП автомобиль такси. Машина улетела в кювет.



- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение, спасен один человек, погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло 15 октября в 14.00 на дороге Усмань-Поддубовка-Воробьёвка по направлению к селу Ворон-Лозовка Хлевенского района. 42-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет по ходу движения и перевернулась. Водителя с различными травмами доставили в больницу.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

