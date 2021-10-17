Происшествия

вчера, 13:12

Автомобиль такси попал в ДТП

2 3863
#ДТП
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Автомобиль такси попал в ДТП

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение.

Вчера в селе Ворон-Лозовка в Хлевенском районе Липецкой области попал в ДТП автомобиль такси. Машина улетела в кювет.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось пожарно-спасательное подразделение, спасен один человек, погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло 15 октября в 14.00 на дороге Усмань-Поддубовка-Воробьёвка по направлению к селу Ворон-Лозовка Хлевенского района. 42-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет по ходу движения и перевернулась. Водителя с различными травмами доставили в больницу.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
2 3863
#ДТП
3

Комментарии (2)

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ква

вчера, 20:33
лошади понесли,кучер не мог обуздать,что это за формулировка не справился с управлением.
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ква

вчера, 18:40
если не было помехи,того кто не справился с управлением,лишать водительских прав на 5лет.
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