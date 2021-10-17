Происшествия
вчера, 12:58
В Липецкой области столкнулись грузовик и кран
В результате ДТП пострадал один человек.
В Становлянском районе на 369-м километре федеральной дороги М-4 Дон сегодня утром произошло ДТП - столкнулись грузовик и кран.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал один человек.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал один человек.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Патриот
Владимир