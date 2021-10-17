Происшествия

вчера, 12:58

В Липецкой области столкнулись грузовик и кран

2 2425
#ДТП
1
В Липецкой области столкнулись грузовик и кран

В результате ДТП пострадал один человек.

В Становлянском районе на 369-м километре федеральной дороги М-4 Дон сегодня утром произошло ДТП - столкнулись грузовик и кран. 

23A2DB6D-F697-4584-9B95-C9CA5D4E0FA9.jpeg
FE228A4A-880F-438E-832F-3B4F998180CA.jpeg

1ECEA810-6F3C-4A1A-9575-DC35D7ECE507.jpeg

1AACB7BE-BCC8-48B5-A5E2-7F42CC12C58A.jpeg

AB375B75-4E71-420B-8676-7A483C7D606B.jpeg

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал один человек.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

2 2425
#ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

вчера, 16:00
Советский автопром в схватке тяжеловесов одолел в очередной раз буржуйскую машину.
ответить

Владимир

вчера, 15:50
Эта колымага опять без габаритов?
ответить

Еще в рубрике

26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей
#взятка
24
26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей

вчера, 15:00

Происшествия
К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции
#ДТП
7
К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции

вчера, 14:01

Происшествия
Автомобиль такси попал в ДТП
#ДТП
2
Автомобиль такси попал в ДТП

вчера, 13:12

Происшествия
В Липецке сгорел дом
#пожар #МЧС
5
В Липецке сгорел дом

вчера, 12:27

Происшествия
На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней
#чума свиней #ветеринария
12
На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней

вчера, 12:11

Происшествия
Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось
#взятка
15
Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось

вчера, 11:07

Происшествия