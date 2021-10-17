Общество
вчера, 11:44
В частном секторе Липецка не будет холодной воды
Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, 17 октября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме №24 на улице Задорожная. Отключение связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 200 миллиметров.
Кроме того, завтра воды не будет в частном секторе на улицах Индустриальная, Полярная, Смоленская, переулке Рядовой, улицах Сенная, Буденного, Сырская, Садовая, Пролетарская. Это связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 100 миллиметров на улице Сырская.
Во всех случаях подвоз воды организован: по заявкам потребителей, возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Кроме того, завтра воды не будет в частном секторе на улицах Индустриальная, Полярная, Смоленская, переулке Рядовой, улицах Сенная, Буденного, Сырская, Садовая, Пролетарская. Это связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 100 миллиметров на улице Сырская.
Во всех случаях подвоз воды организован: по заявкам потребителей, возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Чокнутый коммунист
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