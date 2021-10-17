Общество

вчера, 11:44

В частном секторе Липецка не будет холодной воды

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#ЛГЭК #ЖКХ
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В частном секторе Липецка не будет холодной воды

Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, 17 октября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ  с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме №24 на улице Задорожная. Отключение связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 200 миллиметров.

Кроме того, завтра воды не будет в частном секторе на улицах Индустриальная, Полярная, Смоленская, переулке Рядовой, улицах Сенная, Буденного, Сырская, Садовая, Пролетарская. Это связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 100 миллиметров на улице Сырская.

Во всех случаях подвоз воды организован: по заявкам потребителей, возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
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#ЛГЭК #ЖКХ
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Комментарии (2)

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Чокнутый коммунист

вчера, 12:57
При СССР вода была чистой и можно было пить из реки, одно плохо-зимой купаться нельзя. Ну, да сколько той зимой не купаться, всего 3 месяца, когда в коровнике работаешь, купаться особливо некогда.
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Мимоходом

вчера, 11:54
Того не будет, этого не будет. А когда всё будет в этой стране?!
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