В частном секторе Липецка не будет холодной воды

Отключения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, 17 октября в связи с необходимостью проведения ремонтных работ с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме №24 на улице Задорожная. Отключение связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 200 миллиметров.



Кроме того, завтра воды не будет в частном секторе на улицах Индустриальная, Полярная, Смоленская, переулке Рядовой, улицах Сенная, Буденного, Сырская, Садовая, Пролетарская. Это связано с устранением утечки на трубопроводе диаметром 100 миллиметров на улице Сырская.



Во всех случаях подвоз воды организован: по заявкам потребителей, возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.