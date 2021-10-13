Происшествия

сегодня, 21:01

Спасатели не дали огню подойти к домам в Данковском районе

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#пожар
Спасатели не дали огню подойти к домам в Данковском районе

Сухая трава горела в селе Хитрое

Как сообщили в Государственной противопожарной пожарной службе Липецкой области, сегодня на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №17 села Березовка поступило сообщение о загорании сухой растительности на площади 500 квадратных метров в окрестностях села Хитрое Данковского района. Личный состав подразделения оперативно прибыл на место и не дал огню подойти к домам.

Фото: ugpss48.ru

358
#пожар

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