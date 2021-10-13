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13 минут назад
32-летнего «лаборанта» отправили на 8 лет и 2 месяца в колонию за наркотики
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Мужчина работал на крупный межрегиональный интернет-магазин по сбыту наркотиков.
Приговором Липецкого районного суда 32-летний житель Новомосковска Тульской области признан виновным в незаконном производстве наркотиков и в незаконном приобретении, хранении прекурсоров наркотических и психотропных веществ в крупном размере.
Житель Тульской области работал на крупный межрегиональный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с октября 2017 года по июль 2020 года на территории Липецкой и Воронежской областей организованная преступная группа занималась незаконным производством и сбытом наркотических средств. Структура состояла из организаторов и руководителей, а также иных участников, которых в зависимости от обязанностей делились на «операторов», «главных лаборантов», «лаборантов», «закладчиков» и «финансистов».
32-летний житель Новомосковска Тульской области зарабатывал в этой системе с 15 ноября 2019 года. Неустановленные организаторы и руководители организованной группы предложили ему в переписке в Интернете заниматься регулярным незаконным производством и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Тот купил предметы и оборудование для производства наркотических веществ, в том числе колбы, воронки, банку, индикаторную бумагу, стеклянный холодильник, медицинские термометры, стаканы, вакуумный насос и согласился стать «лаборантом». Наркотики он производил в специально оборудованном строительном вагончике на территории садоводческого товарищества «Зелёный бор» Добровского района. Оборот преступных доходов осуществлялся через криптовалютные операции (биткоин).
Произведенные наркотики по указанию оператора интернет-магазина мужчина расфасовывал и раскладывал в тайниках-закладках на территории регионов Центрального федерального округа, в том числе в Липецкой области. При задержании у мужчины изъят мефедрон общей массой 1,6 килограмма, более 2 кг прекурсоров, реактивы и оборудование, предназначенные для производства наркотиков.
24 июня прошлого года около 18:00 подозреваемый был задержан сотрудниками полиции у вагончика-нарколаборатории. Там нашли и изъяли прекурсоры наркотических и психотропных веществ, были обнаружены и изъяты предметы и оборудование, предназначенное для незаконного производства. Затем в ходе обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство - смесь, содержащая в своем составе мефедрон, незаконное производство которого он осуществил.
Житель Тульской области работал на крупный межрегиональный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с октября 2017 года по июль 2020 года на территории Липецкой и Воронежской областей организованная преступная группа занималась незаконным производством и сбытом наркотических средств. Структура состояла из организаторов и руководителей, а также иных участников, которых в зависимости от обязанностей делились на «операторов», «главных лаборантов», «лаборантов», «закладчиков» и «финансистов».
32-летний житель Новомосковска Тульской области зарабатывал в этой системе с 15 ноября 2019 года. Неустановленные организаторы и руководители организованной группы предложили ему в переписке в Интернете заниматься регулярным незаконным производством и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Тот купил предметы и оборудование для производства наркотических веществ, в том числе колбы, воронки, банку, индикаторную бумагу, стеклянный холодильник, медицинские термометры, стаканы, вакуумный насос и согласился стать «лаборантом». Наркотики он производил в специально оборудованном строительном вагончике на территории садоводческого товарищества «Зелёный бор» Добровского района. Оборот преступных доходов осуществлялся через криптовалютные операции (биткоин).
В период с 5 апреля по 12 мая прошлого года мужчина на улице Космонавтов у неустановленных лиц купил жидкости и смеси для производства наркотиков: смеси с мефедроном в составе и амфетамин, а также спирты, кислоты и другие вещества. Изготовленные наркотики он разместил в нескольких закладках в грунте у деревьев и кустарников и у кучи кирпичей на улице Полевой Липецка, а оставшуюся часть смеси хранил в помещении строительного вагончика. Затем он же сделал закладки на улице Первомайской посёлка Первомайский Грязинского района и в селе Бабыково Новоусманского района Воронежской области. Так, в закладке в Липецке мужчина разместил 19,74 грамма смеси, содержащей мефедрон. Смесь массой 390,85 грамма, содержащую мефедрон, он положил в тайник на одной из улиц посёлка Первомайский Грязинского района Липецкой области, а также на одной из улиц в селе Бабяково Новоусманского района Воронежской области.
24 июня прошлого года около 18:00 подозреваемый был задержан сотрудниками полиции у вагончика-нарколаборатории. Там нашли и изъяли прекурсоры наркотических и психотропных веществ, были обнаружены и изъяты предметы и оборудование, предназначенное для незаконного производства. Затем в ходе обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство - смесь, содержащая в своем составе мефедрон, незаконное производство которого он осуществил.
Ещё в входе предварительного следствия «лаборант» заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязавшись оказать активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении других участников преступления. По части 5 статьи 228.1 УК РФ и части 1 статьи 228.3 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ мужчину отправили на 8 лет и 2 месяца в исправительную колонию строгого режима.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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