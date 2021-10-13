32-летнего «лаборанта» отправили на 8 лет и 2 месяца в колонию за наркотики

Мужчина работал на крупный межрегиональный интернет-магазин по сбыту наркотиков.

















В период с 5 апреля по 12 мая прошлого года мужчина на улице Космонавтов у неустановленных лиц купил жидкости и смеси для производства наркотиков: смеси с мефедроном в составе и амфетамин, а также спирты, кислоты и другие вещества. Изготовленные наркотики он разместил в нескольких закладках в грунте у деревьев и кустарников и у кучи кирпичей на улице Полевой Липецка, а оставшуюся часть смеси хранил в помещении строительного вагончика. Затем он же сделал закладки на улице Первомайской посёлка Первомайский Грязинского района и в селе Бабыково Новоусманского района Воронежской области. Так, в закладке в Липецке мужчина разместил 19,74 грамма смеси, содержащей мефедрон. Смесь массой 390,85 грамма, содержащую мефедрон, он положил в тайник на одной из улиц посёлка Первомайский Грязинского района Липецкой области, а также на одной из улиц в селе Бабяково Новоусманского района Воронежской области.

Ещё в входе предварительного следствия «лаборант» заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, обязавшись оказать активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении других участников преступления. По части 5 статьи 228.1 УК РФ и части 1 статьи 228.3 УК РФ, на основании части 3 статьи 69 УК РФ мужчину отправили на 8 лет и 2 месяца в исправительную колонию строгого режима.





Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области