В Липецкой области дожди и до +13

14 октября на территорию Липецкой области выйдет южный циклон, который принесет дожди. 15 и 16 октября регион окажется в передней части циклона, дожди прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 октября – 9 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы, 15 и 16 октября – 6-7 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем умеренные дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 14 октября стал самым теплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 8 градусов мороза.



