За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 287 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 56 416 случаев новой коронавирусной инфекции, 49 479 человек выздоровели, в том числе 287 человек за последние сутки, 5 134 — лечатся, 1 803 человека умерли, в том числе 13 за последние сутки.

В больницах находятся 407 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 727 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 290 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 136, на втором месте Добринский район — 32, на третьем Грязинский район — 28. В Краснинском и Лебедянском районах — по 21, в Данковском районе — 20, в Задонском районе — 10, в Долгоруковскомм районе — 6, в Измалковском районе — 5, в Лев-Толстовском и Добровском районах — по 4, в Липецком районе — 3 заболевших.