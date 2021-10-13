Происшествия

38 минут назад

Многодетная мать должна вернуть маткапитал, полученный на несуществующего четвёртого ребёнка

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#мошенничество
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Многодетная мать должна вернуть маткапитал, полученный на несуществующего четвёртого ребёнка

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила мошенничество при получении материнского капитала.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 52-летняя жительница Рязанской области, у которой уже есть трое детей (дочь и два сына) от двух браков, предъявила в Управление Пенсионного Фонда в городе Липецке подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка.

Женщина предоставила в пенсионный фонд в свидетельство, в котором говорилось, что 25 декабря 2019 года она родила девочку по имени Виктория. В период до 11 февраля 2020 года многодетная мать сначала приобрела подложное медицинское свидетельство о рождении несуществующего ребёнка, которого она якобы родила в «Энгельсском Перинатальном Центре».

С этим документом женщина обратилась в отдел ЗАГС администрации города Мичуринска Тамбовской области, где была сделана запись акта о рождении, выдано свидетельство о рождении на несуществующего ребёнка и справка на получение пособия.

После этого по доверенности от имени многодетной матери в Пенсионный фонд России в городе Липецке обратились за получением маткапитала, и 23 марта 2020 года 52-летней женщине был выдан сертификат на маткапитал на сумму 466 617 рублей.

14 мая было подано заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в кредитном потребительском кооперативе на строительство жилья. 9 июня это заявление было удовлетворено, и 15 июня средства перечислили.

Факт мошенничества вскрылся, когда женщина обратилась за получением ежемесячной выплаты на ребёнка. В УПФР в городе Мичуринске Тамбовской области усомнились в факте рождения ребёнка. По сообщению роддома, у них такой пациентки не было.

В ходе рассмотрения дела о мошенничестве женщина вину признала и рассказала, что идею махинации ей подсказала дальняя родственница. Именно она как-то достала справку о рождении девочки. Изначально уговор был таким: автор идеи получает сумму маткапитала, а новоиспеченная «мать» четвёртого ребёнка довольствуется пособием. Как на неё оформили земельный участок, зарегистрировали по месту пребывания в Липецке и получили займ — женщина не знает. Её сожитель, с которым они вместе уже 26 лет, пояснил, что его гражданская жена пошла на преступление потому, что сильно нуждалась в деньгах на приобретение лекарств, продуктов питания и оплату коммунальных платежей.

За мошеннические действия женщина была привлечена к уголовной ответственности по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Но материальный ущерб, причиненный государству, в рамках уголовного дела возмещен не был.

В этой связи прокурор направил в Сапожковский районный суд Рязанской области исковое заявление о взыскании с мошенницы незаконно полученных денежных средств в пользу государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда в городе Липецке Липецкой области. 6 октября суд принял решение о взыскании с женщины суммы в 466 617 рублей.
866
#мошенничество
2

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