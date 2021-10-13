Общество

51 минуту назад

На 77-м году Победы в Липецке закончили выдавать жилье участникам Великой Отечественной войны

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#жилье
На 77-м году Победы в Липецке закончили выдавать жилье участникам Великой Отечественной войны

Теперь от мэрии Липецка жилья просят ветераны боевых действий.

В Липецке закончилась раздача жилья участникам Великой Отечественной войны. Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщила сотрудница департамента ЖКХ мэрии Юлия Чернышова. По словам чиновницы, последними получателями денежных выплат на общую сумму 2,8 млн рублей стали в прошлом году две вдовы участников Великой Отечественной воны , имевших право на такие меры социальной поддержки.

Однако этой категорией льготников муниципальная очередь отнюдь не заканчивается. Например, в департаменте ЖКХ за бесплатным жильем выстроилась очередь из ветеранов боевых действий и членов их семей. В ней – 20 очередников. В 2020 году девять ветеранов боевых действий получили квартиры с учетом выделенной на эти цели городской администрации субсидии из федерального бюджета. В этом году на эту цель мэрия получила еще 6,7 млн рублей.

Есть и еще одна льготная очередь – детей-инвалидов и инвалидов по общему заболеванию. В прошлом году за счет федеральных средств мэрия приобрела 17 квартир, но в очереди остались еще 118 инвалидов.

Но самая большая очередь за жильем – общая. В ней стоят 5877 человек из числа тех, кому оно положено по закону (некоторые из которых стоят в ней еще с 1976 года!). В этом и прошлом годах по решениям судов мэрия приобрела для истцов 11 квартир. На очереди – исполнение еще 9 судебных решений.

Депутат Евгения Фрай спросила чиновницу, а могут ли другие очередники, воодушевившихся судебными победами своих уже бывших коллег по несчастью, тоже стать истцами?

– Могут. А нам предстоит в таком случае исполнить решение судов, – сказала Юлия Чернышова.

Председатель депутатской комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Дмитрий Погорелов, детский онколог, поинтересовался тем, будут ли в Липецке давать жилье медикам?

– Администрация Липецка сообщила, что в микрорайоне «Елецкий» могут построить поликлинику, а кто в ней будет работать? За два последних года лишь трем медработникам было предоставлено жилье, – сказал депутат.

– Эти три медработника получили места в общежитиях и служебное жилье. Такое жилье не всем нужно. Выдавать квартиры врачам - не полномочия муниципалитета. А в то жилье, которое мы можем предоставить, жить пойдет не всякий врач, – заметила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.

– Знаете, я сам через это прошел. В в свое время, в начале работы в Липецке, я был бы рад и комнате в общежитии, – вздохнул председатель депутатской комиссии и предложил создать рабочую группу по решению жилищных проблем медиков.
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#жилье

Комментарии (1)

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Медики

34 минуты назад
Хватить Вам врать.Приезжайте в Ссёлки,есть хорошая квартира,нужен хороший и не ленивый врач.Квартира лет несколько пустует и никто не идёт работать.Так что не плачьте что Вам нужно жильё.
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