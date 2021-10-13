Общество

25 минут назад

Липчане жалуются на неработающий светофор

1 321
#светофор #дорожное движение
Липчане жалуются на неработающий светофор

Его планируют скоро починить, сейчас ожидается поставка сломавшейся детали.

В соцсетях появились жалобы на неработающий светофор на Грязинской трассе. Автор обращения и сочувствующие просят разобраться в ситуации городскую власть.

- Прошу взять на контроль район на трассе Липецк-Грязи, возле остановки «Электростроителей» в поселке Матырский. Там вторую неделю сломан светофор. Дорогу переходишь со страхом, машины летят и не замечают пешеходов. Никто ничего не делает, - значится в обращении липчанки.

Как оказалось, участок дороги и обеспечение безопасности на нем — зона ответственности не городских, а региональных властей. И ситуация со светофором находится на контроле.

- Там действительно есть неполадка по электропитанию светофорного объекта. Были сложности с закупкой детали. Сейчас ее поставка оплачена, ждем прибытие. Работы будут произведены, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

В ведомстве уточнили, что на участке есть надлежащее обеспечение безопасности движения: там нанесена разметка и установлены необходимые знаки.
1 321
#светофор #дорожное движение

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Местный

8 минут назад
Так утром на трассу хрен выехать
ответить

Еще в рубрике

На исполнение аварийной заявки жителей Липецка мэрия отводит 24 часа
#ЕДС #ЖКХ
3
На исполнение аварийной заявки жителей Липецка мэрия отводит 24 часа

37 минут назад

Общество
Липецким бизнесменам предъявили за игрушки
#иск #права #игрушка
1
Липецким бизнесменам предъявили за игрушки

52 минуты назад

Общество
За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19...
#коронавирус
37
За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19...

сегодня, 11:50

Общество
В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима
#масочный режим #проверка #рейд
50
В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима

сегодня, 11:04

Общество
В Липецке начали приёмку отремонтированных дорог
#ремонт #дороги #тендер
18
В Липецке начали приёмку отремонтированных дорог

сегодня, 10:44

Общество
В кофейне пренебрегали социальной дистанцией
#коронавирус #штраф #торговля
12
В кофейне пренебрегали социальной дистанцией

сегодня, 09:39

Общество