Липчане жалуются на неработающий светофор

Его планируют скоро починить, сейчас ожидается поставка сломавшейся детали.

В соцсетях появились жалобы на неработающий светофор на Грязинской трассе. Автор обращения и сочувствующие просят разобраться в ситуации городскую власть.



- Прошу взять на контроль район на трассе Липецк-Грязи, возле остановки «Электростроителей» в поселке Матырский. Там вторую неделю сломан светофор. Дорогу переходишь со страхом, машины летят и не замечают пешеходов. Никто ничего не делает, - значится в обращении липчанки.



Как оказалось, участок дороги и обеспечение безопасности на нем — зона ответственности не городских, а региональных властей. И ситуация со светофором находится на контроле.



- Там действительно есть неполадка по электропитанию светофорного объекта. Были сложности с закупкой детали. Сейчас ее поставка оплачена, ждем прибытие. Работы будут произведены, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



В ведомстве уточнили, что на участке есть надлежащее обеспечение безопасности движения: там нанесена разметка и установлены необходимые знаки.