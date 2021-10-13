Общество

56 минут назад

Липецким бизнесменам предъявили за игрушки

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#иск #права #игрушка
Липецким бизнесменам предъявили за игрушки

Компания-правообладатель засыпала арбитраж исками о возмещениях за незаконное использование персонажей.

С начала 2021 года в региональный арбитражный иск поступило почти два десятка исков от компании «ROI VISUAL Co». Корейская организация требует от липецких бизнесменов возмещений за продажу игрушек — персонажей «Робокар», права на которые принадлежат истцу.

Схема выявления торговли контрафактом и нарушения прав правообладателя персонажей практически не различается. Представитель корейской компании приходит в магазин и снимает на видео то, как покупает игрушку. После этого корейская организация подает иск в суд на возмещение за нарушенные права на использование персонажей. Чаще всего иски удовлетворяют, в том числе — в полном объеме.

Так, недавно арбитраж вынес решение по требованию к администрации магазина, расположенного на улице Свиридова в Липецке. Там на прилавках оказался целый ассортимент подконтрольных корейцам персонажей — Рой, Эмбер, Баки, Поли, Хэлли, Марк. Игрушки продавали всего по 200 рублей. А «ROI VISUAL Co» запросила возмещение за использование каждого персонажа в 10 000 рублей.

Иск компании суд удовлетворил. Администрации магазина придется выплатить компании из Кореи 70 000 рублей.
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#иск #права #игрушка

Комментарии (1)

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Алебастер

33 минуты назад
А как же верховенство российских законов над международными?
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