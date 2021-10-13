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Фонд «Милосердие» открыл общественное пространство для молодёжи

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#Фонд «Милосердие»
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Фонд «Милосердие» открыл общественное пространство для молодёжи

Новое общественное пространство для занятий спортом и отдыха открыли в селе Коровино Липецкой области при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». Востребованный сельской молодежью объект появился благодаря грантовой программе «Стальное дерево». 

В этом году жительница села Лариса Шабельник стала участником программы. Она предложила организовать на пустыре спортивно-игровую зону для занятий воркаутом, а также пространство для отдыха и общения молодежи.  Идея понравилась жюри конкурса, и автору предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. 

С помощью волонтеров и жителей села расчистили и выровняли площадку, провели опиловку деревьев, собрали и вывезли бытовой мусор, сделали песчаное основание. На средства гранта закупили турники, брусья, лавочки и другие спортивные элементы. Вокруг общественного пространства сделали живую изгородь из кустарников, смонтировали спортивное оборудование, разместили урны. 

Теперь в распоряжении сельской молодежи комфортное место для общения и отдыха.
«Благодаря «Стальному дереву» в Коровино появилось востребованное молодежью пространство, о котором раньше никто и не мечтал. Это место, где молодые люди всегда смогут позаниматься спортом и пообщаться друг с другом в комфортных условиях. Уверена, проект оценят и взрослые поклонники здорового образа жизни, и самые маленькие коровинцы. Радует и то, что совместная работа над проектом объединила и сблизила многих жителей села», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.  

С 2017 года фонд «Милосердие» помогает инициативным гражданам осуществлять социально значимые инициативы. С 2019 года программа «Стальное дерево» действует в пяти регионах России. В 2021 году на территории Липецкой области планируют завершить 29 ее новых проектов. На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

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#Фонд «Милосердие»
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