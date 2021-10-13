Мужчина вонзил нож в спину сожительницы

Женщина простила свою вторую половинку.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка № 2 рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, за причинение вреда здоровью.



Преступление стало итогом пьяной ссоры влюбленной пары. Она произошла на террасе частного дома. Там подсудимый повздорил со своей сожительницей. Когда у мужчины иссякли аргументы, он схватился за кухонный нож. Подсудимый бросился с ним на женщину и ударил в спину. Сожительница получила ранение, которое врачи расценили как причинившее легкий вред здоровью.



В суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сожителя, так как она с ним примирилась, а причиненный ей вред он полностью загладил.



Обвиняемый и защитник поддержали ходатайство потерпевшей. Суд прекратил дело по примирению сторон.