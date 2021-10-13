Происшествия
сегодня, 12:08
Мужчина вонзил нож в спину сожительницы
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Женщина простила свою вторую половинку.
Мировой судья Чаплыгинского судебного участка № 2 рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, за причинение вреда здоровью.
Преступление стало итогом пьяной ссоры влюбленной пары. Она произошла на террасе частного дома. Там подсудимый повздорил со своей сожительницей. Когда у мужчины иссякли аргументы, он схватился за кухонный нож. Подсудимый бросился с ним на женщину и ударил в спину. Сожительница получила ранение, которое врачи расценили как причинившее легкий вред здоровью.
В суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сожителя, так как она с ним примирилась, а причиненный ей вред он полностью загладил.
Обвиняемый и защитник поддержали ходатайство потерпевшей. Суд прекратил дело по примирению сторон.
Преступление стало итогом пьяной ссоры влюбленной пары. Она произошла на террасе частного дома. Там подсудимый повздорил со своей сожительницей. Когда у мужчины иссякли аргументы, он схватился за кухонный нож. Подсудимый бросился с ним на женщину и ударил в спину. Сожительница получила ранение, которое врачи расценили как причинившее легкий вред здоровью.
В суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сожителя, так как она с ним примирилась, а причиненный ей вред он полностью загладил.
Обвиняемый и защитник поддержали ходатайство потерпевшей. Суд прекратил дело по примирению сторон.
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Нонка