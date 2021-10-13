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За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19 умерли

37 1459
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19 умерли

Для сравнения: 13 октября 2020 года медики выявили 56 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции, 287 человек вылечились, 13 человек умерли.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявилено 56 416 случаев COVID-19, выздоровели 49 479 человек, умерли 1 803 из заболевших.

В России за сутки выявлены 28 717 случаев COVID-19, выздоровел 21 801 человек, умерли — 984 человека.

С начала эпидемии в стране выявилен 7 861 681 случай COVID-19, выздоровели 6 916 086 человек, умерли — 219 329 человек.
37 1459
#коронавирус
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Комментарии (37)

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За детей страшно

8 минут назад
Мы сделали прививку, но для детей защиты пока нет и властям по фигу, никаких мер.
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Г.

10 минут назад
Ольга,абсолютно согласен
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А слабо

12 минут назад
Достать и озвучить информацию о том сколько всего умерших в ковидных госпиталях в сутки. Не зависимо от официальной причины смерти ( сердце, почки, тромб...) вот где будут страшные цифры. И эта инфа под семью замками для простых людей. А полезно было бы её обнародовать, заткнуть антипрививочникоа.
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Лип.

14 минут назад
Врачи сами не прививаются. А сертификаты куплены. Вот и вопрос делать прививку или нет?
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Ольга

17 минут назад
Среди всех своих знакомых, друзей и родных вакцинировались спутником более 15 человек. Кто-то уже ревакцинировался! Никто не заболел! Все сравнивают статистику заболеваемости. Жаль нет статистики безответственности. В прошлом году люди себя берегли и ближних своих! А сейчас все без масок в затылок дышат. Что вам сделает этот процент реально вакцинированных людей, если большая часть не соблюдает меры безопасности. В больницах нет мест, молодых ещё будут спасать, в лучшем случае. Подумайте о ваших близких, о мамах, папах, дай Бог им хватит койки, если заболеют. Пока не столкнётесь лицом к лицу с этой болезнью, так и будете небылицы про чипизацию рассказывать.
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Г.

19 минут назад
США 57 процентов, у нас 30.7.из них липа большой процент. Потому что в США не будут цацкаться с врачами которые делают(не делают) прививки, и дадут по полной.
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Елена

20 минут назад
Сотрудники банков МФЦ работают с явными признаками ОРВИ .Господа работодатели обратите внимание на персонал .Заражают коллег и посетителей.
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Г.

25 минут назад
А какую даёт информацию на 100тыс. ЕСЛИ В США вакцинированных больше процент от всего населения, соответственно и смертность ниже на 100000
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Г.

28 минут назад
Обычный человек, сейчас есть люди вакцинированные, но по факту нет, потому что покупают липовые сертификаты. Статистика в других странах например в Италии отменили все меры потому что люди вакцинировались!
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Татьяна

29 минут назад
там вам не тут, стоит отметить количество населения в Беларусь и России,а потом сравнивать
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