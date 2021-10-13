Общество
сегодня, 11:50
За сутки в Липецкой области выявлены 290 случаев инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19 умерли
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Для сравнения: 13 октября 2020 года медики выявили 56 новых случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции, 287 человек вылечились, 13 человек умерли.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявилено 56 416 случаев COVID-19, выздоровели 49 479 человек, умерли 1 803 из заболевших.
В России за сутки выявлены 28 717 случаев COVID-19, выздоровел 21 801 человек, умерли — 984 человека.
С начала эпидемии в стране выявилен 7 861 681 случай COVID-19, выздоровели 6 916 086 человек, умерли — 219 329 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявилено 56 416 случаев COVID-19, выздоровели 49 479 человек, умерли 1 803 из заболевших.
В России за сутки выявлены 28 717 случаев COVID-19, выздоровел 21 801 человек, умерли — 984 человека.
С начала эпидемии в стране выявилен 7 861 681 случай COVID-19, выздоровели 6 916 086 человек, умерли — 219 329 человек.
37 1459
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