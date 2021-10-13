Здоровье
10 минут назад
В Липецкой области закрыты на карантин 199 классов в 36 школах
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Полностью закрыты 7 детских садов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в регионе ушли уже 199 классов в 36 школах. В общей сложности дистанционно учатся 3818 школьников.
Напомним, что на дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
Карантин охватил и детские сады: 7 детских садов, которые посещают 140 детей, закрыты полностью. Ещё в шести садиках карантин частичный: занятия приостановлены в 9 группах для 187 человек.
Напомним, что на дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
Карантин охватил и детские сады: 7 детских садов, которые посещают 140 детей, закрыты полностью. Ещё в шести садиках карантин частичный: занятия приостановлены в 9 группах для 187 человек.
144