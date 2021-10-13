Общество

48 минут назад

В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима

21 1070
#масочный режим #проверка #рейд
В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима

Если у пассажира нет средства защиты, то его выдают.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, в общественном транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима водителями и пассажирами. Эти проверки не прекращались, но сейчас их активизировали. За последние два дня проверяющие зашли в 60 автобусов. Ни одного злостного нарушителя не выявили ни среди пассажиров, ни среди водителей. Если у пассажира при себе нет медицинской маски, то проверяющие выдают их.

Игнорирование масочного режима в транспорте грозит административными штрафами в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Для граждан – от 1 до 30 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. руб.
21 1070
#масочный режим #проверка #рейд

Комментарии (21)

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неКовид

7 минут назад
комментирующие ниже и поддерживающие этот беспредел, вам что завидно, что нормальные люди могут себе позволить не надевать этот намордник и свободно дышать? Действительно тупым стадом легко управлять.
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Липчане

7 минут назад
Опять аферы с проверками крутят по распилу денег как весной с липовой фирмой на несколько лямов. Нет никаких проверок в автобусах. Полный криминал с транспортными картами, проверками и работой частников . Клоака настоящая коррупционная .
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Леший

10 минут назад
Лира, нет, я такого никогда не видел, поскольку ОТ пользуюсь нечасто, а теперь и вовсе, видимо, перестану - ведь если верить вам, там каждый срёт сначала на окружающих, а потом ещё и на себя... Нет, точно перестану).
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***

10 минут назад
.., и часто вам кашляют в лицо и чихают? Совсем что из ума выжили. Люди, вы как стадо тупых баранов. Эти маски никого не от чего не защищают, уже здравомыслящий человек это давно понял, но есть и таки индивидуумы ненормальные, так сидите дома и бойтесь.
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12

11 минут назад
а кто платит проверяющим ?..
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Вазген

13 минут назад
Что за пропаганда. Что мешает делать работу молча?
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Гари-лала

14 минут назад
Лира,люди превращаются в обезьян,их потребности и культура скатыааются к условным рефлексам,мату ,агрессии и животным инстинктам.Солидарность,забота о ближнем,культура в общественных местах,это не про приматов.
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Ветеран

14 минут назад
Врут, не видел ни одного проверяющего. Проверили аж 60 !!!!! автобусов. Бездельники , только для отчета, что работают.
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Кто-то обратит на это внимание из администрац

15 минут назад
КОГДА НАЧНЁТСЯ ПРОВЕРКА ДО КАКИХ РАБОТА ТРАНСПОРТА В ЛИПЕЦКЕ? ПОСЛЕ 19 часов про транспорт в Липецке можно забыть. Не связанно ли это с последними событиями? Телефоны в это время да и в рабочее время просто не берут в транспортным огенстве, некоторые просто написаны для чего" ЕСЛИ ОНИ ОТКЛЮЧЕНЫ"???????
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ЮВП

16 минут назад
Недавно в автобусе мужик с гармошкой попрошайничал, тоже в синем спортивном костюме был.
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