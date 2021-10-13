В липецком транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима

Если у пассажира нет средства защиты, то его выдают.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, в общественном транспорте усилили проверку соблюдения масочного режима водителями и пассажирами. Эти проверки не прекращались, но сейчас их активизировали. За последние два дня проверяющие зашли в 60 автобусов. Ни одного злостного нарушителя не выявили ни среди пассажиров, ни среди водителей. Если у пассажира при себе нет медицинской маски, то проверяющие выдают их.



Игнорирование масочного режима в транспорте грозит административными штрафами в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Для граждан – от 1 до 30 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. руб.