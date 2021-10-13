В кофейне пренебрегали социальной дистанцией

За это и еще 10 нарушений оштрафовали предпринимателя.

Советский районный суд рассмотрел материалы административного дела в отношении владельца кофейного бара, где выявили нарушения постановления администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



6 июля во время проверки в кофейне, расположенной в микрорайоне «Университетский», нашли сразу 11 нарушений регионального антиковидного постановления. Среди них отсутствие обработки кожным антисептиком при входе работников в организацию, измерения температуры сотрудников, отсутствие масок у работников, отсутствие влажной уборки, разметки для социальной дистанции.



Представитель предпринимателя выявленные нарушения не отрицала, но просила назначить наказание в виде предупреждения, так как владелец кофейни впервые привлекается к административной ответственности, а часть недочетов устранена. Суд вынес штраф, поскольку выявленные нарушения могут повлечь за собой угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области и ставят под угрозу жизнь и здоровье населения.



Владельца кофейни оштрафовали на 30 000 рублей.