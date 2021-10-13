Общество

44 минуты назад

В кофейне пренебрегали социальной дистанцией

4 453
#коронавирус #штраф #торговля
В кофейне пренебрегали социальной дистанцией

За это и еще 10 нарушений оштрафовали предпринимателя.

Советский районный суд рассмотрел материалы административного дела в отношении владельца кофейного бара, где выявили нарушения постановления администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

6 июля во время проверки в кофейне, расположенной в микрорайоне «Университетский», нашли сразу 11 нарушений регионального антиковидного постановления. Среди них отсутствие обработки кожным антисептиком при входе работников в организацию, измерения температуры сотрудников, отсутствие масок у работников, отсутствие влажной уборки, разметки для социальной дистанции.

Представитель предпринимателя выявленные нарушения не отрицала, но просила назначить наказание в виде предупреждения, так как владелец кофейни впервые привлекается к административной ответственности, а часть недочетов устранена. Суд вынес штраф, поскольку выявленные нарушения могут повлечь за собой угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области и ставят под угрозу жизнь и здоровье населения.

Владельца кофейни оштрафовали на 30 000 рублей.
4 453
#коронавирус #штраф #торговля

Комментарии (4)

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Коммунист

13 минут назад
-, там, где можно попить очень вкусный кофеек, посидеть в приятной атмосфере, почитать томик Брежнева
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-

22 минуты назад
Что такое кофейня?
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МИРОТВОРЕЦ

24 минуты назад
Суд вынес штраф, поскольку выявленные нарушения могут повлечь за собой угрозу распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области и ставят под угрозу жизнь и здоровье населения. от так ! новой , ставят под угрозу , а супер фестиваль на острове на тысячи человек в разгар пандемии не ставил под угрозу ? ааа он же согласован был , с всевышним ! так и живем , кому война а кому мать родна
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Денис

28 минут назад
Вы зайдите в детскую поликлинику номер 5. Там весь коридор забит детьми и родителями, очередь ждут 4-5 часов, не проветривают, там дышать нечем. Ни какой влажной уборки и социальной дистанции там также нет. Прицепились вы к этим кафе где 5 человек в день заходят.
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