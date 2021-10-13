Происшествия

57 минут назад

Подсобный рабочий выманил у женщины более миллиона рублей

10 1065
#мошенничество
1
Подсобный рабочий выманил у женщины более миллиона рублей

54-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о хищении 1 559 000 рублей, которые она и её сын откладывали на покупку квартиры.

Сотрудниками СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщает елецкая полиция, женщина утверждает, что не заметила, как наемный работник выманил у неё более 1 миллиона рублей.

В сентябре женщина проводила уборку в своём доме и обнаружила объявление о предоставлении услуг по спилу деревьев и решила позвонить по указанному номеру. Ей ответил мужчина и сказал, что спил одного дерева будет стоить 170 000 рублей, ельчанка согласилась и договорилась о встрече.

15 сентября к ней приехали двое мужчин, женщина показала им дерево, которое необходимо спилить, и они приступили к работе. После чего один из работников сказал женщине, что вывоз мусора и брёвен будет стоить 70 000 рублей, с чем ельчанка также согласилась. Затем, беседуя с тем же мужчиной, заказчица отдала ему 40 000 рублей, а после ещё 255 купюр, как она думала, по 1 000 рублей. Введённая в заблуждение женщина, не заметила, что купюры оказались номиналом в 5 000 рублей. Забрав деньги, работники уехали.

Вечером домой вернулся сын и после рассказа матери о случившемся объяснил ей, что это были мошенники.
10 1065
#мошенничество
1

Комментарии (10)

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Хохохо

5 минут назад
ЛИПЕЦК, сгрыз как бобр))
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ЛИПЕЦК

8 минут назад
Я ножовкой ручной спилил бы за такие бабки, и даже пень выкопал бы !!!
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170 000 руб . за дерево ?

14 минут назад
Сын не мог сам спилить дерево ?
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ИМ

31 минуту назад
Что за бред?
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Е мое

32 минуты назад
Попал бедолага на лям. Не женщину ли надо привлекать за мошенничество ?
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Нелогист

37 минут назад
Сегодня, что 1 апреля? С начала статьи и до конца.
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Елена

40 минут назад
У меня таких денег нет.
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Сергей 13

42 минуты назад
У вас там белочка пришла?
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водитель

45 минут назад
Налог уплачен с этих денег?
ответить

QR-кот

47 минут назад
что за бред?
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