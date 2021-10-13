Подсобный рабочий выманил у женщины более миллиона рублей

54-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о хищении 1 559 000 рублей, которые она и её сын откладывали на покупку квартиры.

Сотрудниками СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщает елецкая полиция, женщина утверждает, что не заметила, как наемный работник выманил у неё более 1 миллиона рублей.



В сентябре женщина проводила уборку в своём доме и обнаружила объявление о предоставлении услуг по спилу деревьев и решила позвонить по указанному номеру. Ей ответил мужчина и сказал, что спил одного дерева будет стоить 170 000 рублей, ельчанка согласилась и договорилась о встрече.



15 сентября к ней приехали двое мужчин, женщина показала им дерево, которое необходимо спилить, и они приступили к работе. После чего один из работников сказал женщине, что вывоз мусора и брёвен будет стоить 70 000 рублей, с чем ельчанка также согласилась. Затем, беседуя с тем же мужчиной, заказчица отдала ему 40 000 рублей, а после ещё 255 купюр, как она думала, по 1 000 рублей. Введённая в заблуждение женщина, не заметила, что купюры оказались номиналом в 5 000 рублей. Забрав деньги, работники уехали.



Вечером домой вернулся сын и после рассказа матери о случившемся объяснил ей, что это были мошенники.