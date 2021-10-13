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сегодня, 08:57

Берега реки Усманки благоустроят по проекту воронежских студентов

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#река Усманка #экология
Берега реки Усманки благоустроят по проекту воронежских студентов

Если, конечно, проект одобрит Минстрой

Сегодня в  аккаунте администрации Усманского района в Инстаграм сообщается о встрече главы Владимира Мазо с воронежскими преподавателями и студентами, которые хотят создать проект по благоустройству реки Усманки.

«В минувший вторник глава Усманского района Владимир Мазо встретился с преподавателем и студентами магистратуры факультета инженерных систем и сооружений Воронежского технического университета. Они подготовят проект благоустройства берегов реки Усмани. У молодых градостроителей масса интересных идей. Когда их проект будет готов, усманцев пригласят принять участие в публичных слушаниях, чтобы все желающие смогли высказать свои пожелания и предложения о том, какой они хотят видеть городскую набережную. А затем, после доработки, проект будет представлен на конкурс, проводимый Минстроем Российской Федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

На берегах реки планируется создать современную зону отдыха с пешеходными дорожками, беседками, детским городком, смотровыми и спортивными площадками. В районе городского пляжа построят кафе и амфитеатр для выступлений творческих коллективов. В результате жители района и наши гости получат еще одно благоустроенное общественное пространство, где можно будет провести время с семьей, отдохнуть, потренироваться и полюбоваться красотами природы»

Напомним, в начале этого года загрязнение усманскими предприятиями этой реки вызвало всероссийский общественный резонанс. Особенно сильно возмутились жители именно Воронежской области, по которой протекает эта река. Резонанс вызвал прокурорские проверки и штрафы загрязнителям в сотни тысяч рублей.

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#река Усманка #экология

Комментарии (2)

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гость

10 минут назад
Факультет инженерных систем и сооружений Воронежского технического университета не имеет никакого отношения к градостроительству, почему опять прославляют посторонних а липецкие архитекторы которые на порядок ( в 10 раз) выше опять не у дел? Местное руководство настолько безграмотное, что боится обращаться к профессионалам?
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Гость из Липецка

49 минут назад
Своим ЧЮДО РИСОВАЛЬЩИКАМ ИЗ АРХЕТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА не доверяют или ценник такой что не каких денег не хватит. Да и они только БАРАКИ С 12 -17 подездами и высотой в 25 этажей могут перекопировать.
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