Общество
сегодня, 08:57
Берега реки Усманки благоустроят по проекту воронежских студентов
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Если, конечно, проект одобрит Минстрой
Сегодня в аккаунте администрации Усманского района в Инстаграм сообщается о встрече главы Владимира Мазо с воронежскими преподавателями и студентами, которые хотят создать проект по благоустройству реки Усманки.
«В минувший вторник глава Усманского района Владимир Мазо встретился с преподавателем и студентами магистратуры факультета инженерных систем и сооружений Воронежского технического университета. Они подготовят проект благоустройства берегов реки Усмани. У молодых градостроителей масса интересных идей. Когда их проект будет готов, усманцев пригласят принять участие в публичных слушаниях, чтобы все желающие смогли высказать свои пожелания и предложения о том, какой они хотят видеть городскую набережную. А затем, после доработки, проект будет представлен на конкурс, проводимый Минстроем Российской Федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На берегах реки планируется создать современную зону отдыха с пешеходными дорожками, беседками, детским городком, смотровыми и спортивными площадками. В районе городского пляжа построят кафе и амфитеатр для выступлений творческих коллективов. В результате жители района и наши гости получат еще одно благоустроенное общественное пространство, где можно будет провести время с семьей, отдохнуть, потренироваться и полюбоваться красотами природы»
Напомним, в начале этого года загрязнение усманскими предприятиями этой реки вызвало всероссийский общественный резонанс. Особенно сильно возмутились жители именно Воронежской области, по которой протекает эта река. Резонанс вызвал прокурорские проверки и штрафы загрязнителям в сотни тысяч рублей.
«В минувший вторник глава Усманского района Владимир Мазо встретился с преподавателем и студентами магистратуры факультета инженерных систем и сооружений Воронежского технического университета. Они подготовят проект благоустройства берегов реки Усмани. У молодых градостроителей масса интересных идей. Когда их проект будет готов, усманцев пригласят принять участие в публичных слушаниях, чтобы все желающие смогли высказать свои пожелания и предложения о том, какой они хотят видеть городскую набережную. А затем, после доработки, проект будет представлен на конкурс, проводимый Минстроем Российской Федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На берегах реки планируется создать современную зону отдыха с пешеходными дорожками, беседками, детским городком, смотровыми и спортивными площадками. В районе городского пляжа построят кафе и амфитеатр для выступлений творческих коллективов. В результате жители района и наши гости получат еще одно благоустроенное общественное пространство, где можно будет провести время с семьей, отдохнуть, потренироваться и полюбоваться красотами природы»
Напомним, в начале этого года загрязнение усманскими предприятиями этой реки вызвало всероссийский общественный резонанс. Особенно сильно возмутились жители именно Воронежской области, по которой протекает эта река. Резонанс вызвал прокурорские проверки и штрафы загрязнителям в сотни тысяч рублей.
2 316
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