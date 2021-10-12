Общество
10 минут назад
Липецким рестораторам рассказали о штрафах по истечении тестового режима системы QR-кодов
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В течение тестового режима рестораторы составят списки основных трудностей, с которыми они могут столкнуться.
Напомним, в предприятиях общепита Липецкой области введена пропускная система по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от COVID-19. В ближайшие две недели система QR-кодов будет работать в тестовом режиме.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня и.о. начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Еленой Мещеряковой проведено оперативное совещание с представителями предприятий общественного питания. Более 35 рестораторов приняли участие в обсуждении схемы работы предприятий общественного питания, уточнены основные моменты, которые вызывают опасения у бизнеса. В течение отведенного для тестового режима времени руководителями будут представлены списки основных трудностей, с которыми может столкнуться организация при реализации указанных изменений, с целью оперативного решения проблемы.
Управление потребительского рынка сообщает, что по истечении тестового режима невыполнение требований закона в данной части приведет к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ со следующими санкциями - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Фото - liptorg-cp.ru
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня и.о. начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Еленой Мещеряковой проведено оперативное совещание с представителями предприятий общественного питания. Более 35 рестораторов приняли участие в обсуждении схемы работы предприятий общественного питания, уточнены основные моменты, которые вызывают опасения у бизнеса. В течение отведенного для тестового режима времени руководителями будут представлены списки основных трудностей, с которыми может столкнуться организация при реализации указанных изменений, с целью оперативного решения проблемы.
Управление потребительского рынка сообщает, что по истечении тестового режима невыполнение требований закона в данной части приведет к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ со следующими санкциями - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Фото - liptorg-cp.ru
1 140
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