Общество
сегодня, 18:58
В Липецке отслужили заупокойную по Петру Великому
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Литию по императору отслужили в честь открытия в Липецке образовательных чтений
В Христорождественском кафедральном соборе в день открытия XVI Образовательных чтений Центрального федерального округа «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, совершил чин молебного пения в кафедральном соборе Рождества Христова Липецка, сообщили в Липецкой митрополии.
- Приветствую участников Образовательных чтений, приуроченных к 350-летию со дня рождения императора Петра I. По благословению Святейшего Патриарха и с согласия руководителей Центрального федерального округа форум было определено провести в нашем граде. Ибо из истории мы знаем, что, отправляясь на воронежские верфи, государь не раз посещал эти земли и основал здесь железоделательные заводы.
В 1996 году руководство области, города и благодарные жители установили на площади Петра Великого памятник этому выдающемуся мужу России. А память о его пребывании на Липецкой земле сохраняется в народном сознании в виде различных преданий.
Сердечно благодарю всех, кто пришел сегодня под своды Христорождественского собора, чтобы принять участие в молитве о благополучном проведении этого мероприятия во славу Святой Церкви и на пользу нашего Отечества. Как православные христиане перед открытием Чтений мы совершим чин молебного пения на начало доброго дела, а по его окончании – заупокойное поминовение государя императора. Всех верующих я прошу сугубо помолиться об упокоении его души. Сочувствующих же – морально поддержать молящихся. Поскольку бережное отношение каждого человека к культурному наследию Церкви и нашей родной земли является важным для будущности всего народа, - обратился с проповедью к православным митрополит Арсений
По окончании молебного пения была совершена заупокойная лития по императору Петру I, говорится на сайте митрополии.
Был в Липецке Петр I или нет – вечный вопрос местных краеведов. Причем споры вокруг него не утихают и перерастают, порой, в горячую полемику, деля любителей истории на два непримиримых лагеря.
Но как рассказывал GOROD48 краевед и почетный липчанин Александр Клоков, этот спор не имеет смысла, так как пребывание Петра Великого в Липецке было доказано еще в 1933 году, когда историю города описывали краеведы в период строительства Новолипецкого завода.
- А потом этот факт нашел подтверждение множеством данных дореволюционных изданий о Липецке, - рассказывал председатель областного краеведческого общества Александр Клоков. – Много упоминаний о пребывании Петра I в Липецке много в источниках стопятидесяти-двухсотлетней давности, о том, к примеру, как он открыл здесь минеральные воды, которыми пользовался сам, о выкованными императором самолично полосе железа и топоре на Липском металлоделательном заводе.
- Мы же остановимся на самом «железобетонном» доказательстве - так называемом «экстракте», как в старину называли служебные записки, флотоводца Синявина в Адмиралтейскую коллегию. Оригинал записки хранится там до сих пор, а копия опубликована в «Хрестоматии по истории Липецкого края», - сообщил Александр Клоков.
«Сего 1723 году марта 21 дня в поданном в Адмиралтейств колегию шаутбенахта Синявина доношении и при том в приложенной с имянного Его императорского величества изоустного указу копии каков его величество в бытность свою в 722 году декабря 9 дня в Воронежской губернии на Липских заводах ему шаутбенахту указал, выписать из англии матроскую шляпу для обрасца. И сего апреля 10 дня по его императорского величества указу Адмиралтейств колегия согласно приговорили из англии и галандии для обрасца выписать по три шляпы разных рук большой средней и меншой…», говорится в «экстракте».
Если перевести «экстракт» на современный русский язык, то Синявин докладывает в Адмиралтейство, что 9 апреля 1722 года, Петр I , будучи в Липецке «изустно», то есть сам лично, приказал для моряков созданного флота пошить шляпы на липецкой шляпной мануфактуре. А образцы выписать из Англии.
И шляпы те привезли. По словам Александра Клокова, Петр I осмотрев их, велел шляпы видоизменить, приделав части закрывающие уши на случаи непогоды.
- Приветствую участников Образовательных чтений, приуроченных к 350-летию со дня рождения императора Петра I. По благословению Святейшего Патриарха и с согласия руководителей Центрального федерального округа форум было определено провести в нашем граде. Ибо из истории мы знаем, что, отправляясь на воронежские верфи, государь не раз посещал эти земли и основал здесь железоделательные заводы.
В 1996 году руководство области, города и благодарные жители установили на площади Петра Великого памятник этому выдающемуся мужу России. А память о его пребывании на Липецкой земле сохраняется в народном сознании в виде различных преданий.
Сердечно благодарю всех, кто пришел сегодня под своды Христорождественского собора, чтобы принять участие в молитве о благополучном проведении этого мероприятия во славу Святой Церкви и на пользу нашего Отечества. Как православные христиане перед открытием Чтений мы совершим чин молебного пения на начало доброго дела, а по его окончании – заупокойное поминовение государя императора. Всех верующих я прошу сугубо помолиться об упокоении его души. Сочувствующих же – морально поддержать молящихся. Поскольку бережное отношение каждого человека к культурному наследию Церкви и нашей родной земли является важным для будущности всего народа, - обратился с проповедью к православным митрополит Арсений
По окончании молебного пения была совершена заупокойная лития по императору Петру I, говорится на сайте митрополии.
Был в Липецке Петр I или нет – вечный вопрос местных краеведов. Причем споры вокруг него не утихают и перерастают, порой, в горячую полемику, деля любителей истории на два непримиримых лагеря.
Но как рассказывал GOROD48 краевед и почетный липчанин Александр Клоков, этот спор не имеет смысла, так как пребывание Петра Великого в Липецке было доказано еще в 1933 году, когда историю города описывали краеведы в период строительства Новолипецкого завода.
- А потом этот факт нашел подтверждение множеством данных дореволюционных изданий о Липецке, - рассказывал председатель областного краеведческого общества Александр Клоков. – Много упоминаний о пребывании Петра I в Липецке много в источниках стопятидесяти-двухсотлетней давности, о том, к примеру, как он открыл здесь минеральные воды, которыми пользовался сам, о выкованными императором самолично полосе железа и топоре на Липском металлоделательном заводе.
- Мы же остановимся на самом «железобетонном» доказательстве - так называемом «экстракте», как в старину называли служебные записки, флотоводца Синявина в Адмиралтейскую коллегию. Оригинал записки хранится там до сих пор, а копия опубликована в «Хрестоматии по истории Липецкого края», - сообщил Александр Клоков.
«Сего 1723 году марта 21 дня в поданном в Адмиралтейств колегию шаутбенахта Синявина доношении и при том в приложенной с имянного Его императорского величества изоустного указу копии каков его величество в бытность свою в 722 году декабря 9 дня в Воронежской губернии на Липских заводах ему шаутбенахту указал, выписать из англии матроскую шляпу для обрасца. И сего апреля 10 дня по его императорского величества указу Адмиралтейств колегия согласно приговорили из англии и галандии для обрасца выписать по три шляпы разных рук большой средней и меншой…», говорится в «экстракте».
Если перевести «экстракт» на современный русский язык, то Синявин докладывает в Адмиралтейство, что 9 апреля 1722 года, Петр I , будучи в Липецке «изустно», то есть сам лично, приказал для моряков созданного флота пошить шляпы на липецкой шляпной мануфактуре. А образцы выписать из Англии.
И шляпы те привезли. По словам Александра Клокова, Петр I осмотрев их, велел шляпы видоизменить, приделав части закрывающие уши на случаи непогоды.
14 560
Комментарии (14)
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в СССР такого не было
Такса глубоководная.
Коммунист
Липчанин
пенсионер
Коммунист
эстет
Коммунист
цирк
Не пойму