Общество

сегодня, 18:58

В Липецке отслужили заупокойную по Петру Великому

14 560
#Петр Великий
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В Липецке отслужили заупокойную по Петру Великому

Литию по императору отслужили в честь открытия в Липецке образовательных чтений

В Христорождественском кафедральном соборе в  день открытия XVI Образовательных чтений Центрального федерального округа «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, совершил чин молебного пения в кафедральном соборе Рождества Христова Липецка, сообщили в Липецкой митрополии.

- Приветствую участников Образовательных чтений, приуроченных к 350-летию со дня рождения императора Петра I. По благословению Святейшего Патриарха и с согласия руководителей Центрального федерального округа форум было определено провести в нашем граде. Ибо из истории мы знаем, что, отправляясь на воронежские верфи, государь не раз посещал эти земли и основал здесь железоделательные заводы.

В 1996 году руководство области, города и благодарные жители установили на площади Петра Великого памятник этому выдающемуся мужу России. А память о его пребывании на Липецкой земле сохраняется в народном сознании в виде различных преданий.

Сердечно благодарю всех, кто пришел сегодня под своды Христорождественского собора, чтобы принять участие в молитве о благополучном проведении этого мероприятия во славу Святой Церкви и на пользу нашего Отечества. Как православные христиане перед открытием Чтений мы совершим чин молебного пения на начало доброго дела, а по его окончании – заупокойное поминовение государя императора. Всех верующих я прошу сугубо помолиться об упокоении его души. Сочувствующих же – морально поддержать молящихся. Поскольку бережное отношение каждого человека к культурному наследию Церкви и нашей родной земли является важным для будущности всего народа, - обратился с проповедью к православным митрополит Арсений

По окончании молебного пения была совершена заупокойная лития по императору Петру I, говорится на сайте митрополии.

Был в Липецке Петр I или нет – вечный вопрос местных краеведов. Причем споры вокруг него не утихают и перерастают, порой, в горячую полемику, деля любителей истории на два непримиримых лагеря.

Но как рассказывал GOROD48 краевед и почетный липчанин Александр Клоков, этот спор не имеет смысла, так как пребывание Петра Великого в Липецке было доказано еще в 1933 году, когда историю города описывали краеведы в период строительства Новолипецкого завода. 

- А потом этот факт нашел подтверждение множеством данных дореволюционных изданий о Липецке, - рассказывал председатель областного краеведческого общества Александр Клоков. – Много упоминаний о пребывании Петра I в Липецке много в источниках стопятидесяти-двухсотлетней давности, о том, к примеру, как он открыл здесь минеральные воды, которыми пользовался сам, о выкованными императором самолично полосе железа и топоре на Липском металлоделательном заводе. 

- Мы же остановимся на самом «железобетонном» доказательстве - так называемом «экстракте», как в старину называли служебные записки, флотоводца Синявина в Адмиралтейскую коллегию. Оригинал записки хранится там до сих пор, а копия опубликована в «Хрестоматии по истории Липецкого края», - сообщил Александр Клоков.

«Сего 1723 году марта 21 дня в поданном в Адмиралтейств колегию шаутбенахта Синявина доношении и при том в приложенной с имянного Его императорского величества изоустного указу копии каков его величество в бытность свою в 722 году декабря 9 дня в Воронежской губернии на Липских заводах ему шаутбенахту указал, выписать из англии матроскую шляпу для обрасца. И сего апреля 10 дня по его императорского величества указу Адмиралтейств колегия согласно приговорили из англии и галандии для обрасца выписать по три шляпы разных рук большой средней и меншой…», говорится в «экстракте».

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Если перевести «экстракт» на современный русский язык, то Синявин докладывает в Адмиралтейство, что 9 апреля 1722 года, Петр I , будучи в Липецке «изустно», то есть сам лично, приказал для моряков созданного флота пошить шляпы на липецкой шляпной мануфактуре. А образцы выписать из Англии.

И шляпы те привезли. По словам Александра Клокова, Петр I осмотрев их, велел шляпы видоизменить, приделав части закрывающие уши на случаи непогоды.



14 560
#Петр Великий
1

Комментарии (14)

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в СССР такого не было

26 минут назад
это что за махровое Средневековье?
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Такса глубоководная.

27 минут назад
Да уж.
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Коммунист

33 минуты назад
эстет, Совершенно верно!!!
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Липчанин

34 минуты назад
Кажется за то что он снял с церкви купола и переплавил их в пушки, церковь, мягко говоря, к нему относилась негативна. Или сегодня РПЦ живёт по системе как и правительство, деньги не пахнут
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пенсионер

37 минут назад
Ленин ненавидел буржуазию!Он бы навел порядок!
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Коммунист

38 минут назад
Мракобесие какое то..
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эстет

46 минут назад
Коммунист, Дело (так же как и тело)Ленина,будет жить в веках!
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Коммунист

53 минуты назад
А за нашего Ильича отслужили за здравие. Почему за здравие?, спросите вы? Да потому что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
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цирк

55 минут назад
арсений молился за упокой пети на всякий случай, а то как бы бороду не отстригли-143 проц
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Не пойму

сегодня, 19:32
Его же церковь считала антихристом.......Без комментариев.
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