11 минут назад
Липецкая вечЁрка: карантин в школах, QR-коды в ресторанах и трудоустройство Путилина
Сегодня, 12 октября, частичный карантин ввели уже в 34 школах, рекомендовано проверять QR-коды в кафе и ресторанах, и экс-спикер регионального парламента Павел Путилин получил новую должность.
Учиться дома или в школе — это больная тема для родителей. И желательно, чтобы за них еще кто-то принял решение. Вот и комментаторы GOROD48 делятся диаметрально противоположными мнениями.
— Только бы не перевели на дистанционное обучение. В нашем классе болеет один человек. А детей, родители которых истеричного психотипа, пусть сажают дома, — написал читатель, подписавшись Со стороны.
— Воронежская область ввела общешкольный карантин, почему Артамонов молчит? Дети болеют и учителя болеют вдвойне! Срочно нужно принимать решение о карантине до конца месяца! — считает Липчанка.
— Детей в школе надо тестировать на ковид, а не температуру им измерять. Зачем ждать, когда все заболеют, ведь болезнь опасна: люди умирают, — предложил Гость.
С сегодняшнего дня владельцам кафе и ресторанов рекомендовали пускать посетителей с QR-кодами сертификата о вакцинации. Губернатор Игорь Артамонов внес изменения в коронавирусное постановление. В нем указано, что помимо сертификата, липчане могут предъявлять справки о перенесенном в последние полгода COVID-19 или об медотводе от вакцинации. Такие документы должны быть в оригинале, заверены печатью учреждения здравоохранения.
У корреспондентов GOROD48 во время обеда никто коды не спрашивал. Рекомендация — не обязательное требование, зачем так сделали, не очень понятно. Да и рестораны с кафе — не самые загруженные места.
— В автобусах все без масок и кодов! Что делать?! — вопрошает комментатор.
— Опыт Москвы с помпезным введением и тихой отменой такой же бодяги ничему не научил борцов с заразой? — поинтересовался ТТТ.
Сколько кафе и ресторанов прислушалось к рекомендации с QR-кодами, никто сегодня не считал. Бизнес у нас не то что рекомендации — законы не всегда исполняет. Сотрудники областного управления потребительского рынка регулярно, например, ловят нарушителей, торгующих спиртным. Штрафы не останавливают.
С сегодняшнего дня начали опробовать еще один способ борьбы в коронавирусной инфекцией — экспресс-тесты. Тем, у кого они окажутся положительными, сразу обещают выдавать лекарства, чтобы быстрее начали лечиться.
Ситуация с COVID-19 в регионе не улучшается. За последние сутки умерли сразу 13 человек. такое к регионе второй раз с начала эпидемии.
Павла Путилина сегодня единогласно избрали директором Союза строителей Липецкой области. Своим руководителем его также выбрали в ассоциации СРО «Строители Липецкой области» и ассоциации СРО «Проектные организации Липецкой области».
Для тех кто, может, подзабыл, Павел Путилин 15 лет руководил Липецким областным Советом депутатов. Спикером он избирался либо единогласно, либо подавляющим большинством голосов. Однако у комментаторов GOROD48 теплоты для когда-то второго человека в регионе почему-то не нашлось.
— Похоже, в Липецкой области не нашлось лучшего строителя. А ведь когда-то область славилась именно строителями. А тут такое вот, — написал комментатор, лаконично подписавшись Пристроили.
— А что на должность начальника здравоохранения не назначили? — спросил Виктор.