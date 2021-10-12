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13 минут назад

Липецкий дом на колёсах участвует в конкурсе народных арт-объектов

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#дом #трактор
Липецкий дом на колёсах участвует в конкурсе народных арт-объектов

Среди конкурентов липецкого дома на колёсах — дом с сюрпризами, музей в подъезде, детсадовский автопарк, усадьба Трубиных, рок-забор, дом из бутылок.

Один из сервисом поездок и путешествий запустил всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов. Липецкую область представляет дом на колёсах, расположенный в Новой Деревне. Его автор — Василий Озеров.

- Сейчас необычное транспортное средство припарковано в Липецкой области, а раньше изобретатель Василий Озеров несколько десятилетий путешествовал на нём по стране, - отмечают на странице конкурса. - Самодельный трактор официально зарегистрирован в ГАИ, мастер без труда проходил техосмотры. Многие сотрудники автоинспекции Озерова хорошо знали и останавливали просто для того, чтобы спросить, как дела. Трактор оборудован под мастерскую на колёсах. Василий останавливался в сёлах, чинил людям обувь, точил ножи, ремонтировал бытовую технику. Путешествовал не один — с ним была собака Дашка, для которой Василий оборудовал отдельные «апартаменты» в корпусе вагончика. На самодельном тракторе-доме мастер наколесил больше 20 тысяч километров. В вагончике кроме мастерской было спальное место, кухонный уголок и даже душ.

Первый этап конкурса стартовал 12 октября и продлится до 18 октября. Среди конкурентов липецкого дома на колёсах — дом с сюрпризами, музей в подъезде, детсадовский автопарк, усадьба Трубиных, рок-забор, дом из бутылок, музей истории пиратства.

Фото - art.tutu.ru

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#дом #трактор

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