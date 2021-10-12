Боксерская груша вызвала переполох в доме на проспекте 60 лет СССР

Непонятную находку в лифте приняли за опасный предмет.

Днем 12 октября по телефону в полицию обратился житель Липецка и рассказал, что нашел в лифте подъезда дома №43 по проспекту 60 лет СССР бочку с проводами.



К дому выехали наряды оперативных служб. Подъезд, котором была сделана находка, оцепили полицейские.



- После проверки установлено, то в лифте находилась сумка с боксерской грушей. Возможно, ее шнуровку липчанин принял за провода. Находка угрозы не представляет. Оцепление снято, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

