В Липецке управляющую компанию оштрафовали за мусор в подвалах и бардак в подъездах

Управляющая компания плохо работала в домах по улицам Катукова и Хорошавина.

- В отношении ООО «ГУК «Новолипецкая» была проведена выездная проверка, в ходе которой установлены нарушения лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, - отмечают в Госжилинспекции. - Так, по ряду домов по улицам Катукова и Хорошавина были обнаружены мусор в подвальных помещениях, нарушение целостности тепловой изоляции трубопроводов инженерных сетей, остекления дверных полотен мест общего пользования и межпанельных швов, наличие надписей на фасадах домов и другие нарушения обязательных требований.





























Постановлением мирового суда управляющей организации назначен штраф в размере 125 000 рублей.





Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в Липецке управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей.По результатам проведенной проверки ООО «ГУК «Новолипецкая» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.