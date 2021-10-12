Общество

37 минут назад

В Липецке управляющую компанию оштрафовали за мусор в подвалах и бардак в подъездах

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#ЖКХ
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В Липецке управляющую компанию оштрафовали за мусор в подвалах и бардак в подъездах

Управляющая компания плохо работала в домах по улицам Катукова и Хорошавина.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в Липецке управляющая компания оштрафована на 125 000 рублей.

- В отношении ООО «ГУК «Новолипецкая» была проведена выездная проверка, в ходе которой установлены  нарушения лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, - отмечают в Госжилинспекции. - Так, по ряду домов по улицам Катукова и Хорошавина были обнаружены мусор в подвальных помещениях, нарушение целостности тепловой изоляции трубопроводов инженерных сетей, остекления дверных полотен мест общего пользования и межпанельных швов, наличие надписей на фасадах домов и другие нарушения обязательных требований.

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По результатам проведенной проверки ООО «ГУК «Новолипецкая» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Постановлением мирового суда управляющей организации назначен штраф в размере 125 000 рублей.

4 481
#ЖКХ
2

Комментарии (4)

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Спутник

14 минут назад
Шуганите,а то расслабились.
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Мимоходом

21 минуту назад
Оштрафуйте еще и УК Слобода. В подвал на Зегеля 1 зайти невозможно. Подъезды все обшарпаны до ужаса.
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А где самое главное?

22 минуты назад
А где снимок новейшего и усовершенственного ОДПУ? Или стыдно фотографировать? А ведь в городе большинство таких ОДПУ.
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Дом

28 минут назад
А на центральную-л когда управа будет??? Беспредельщики и хамы
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