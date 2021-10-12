На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

13 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 28, 28а, 28б по улице Стаханова.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 66, 68/1, 70, 70а по улице Космонавтов – ЛГЭК ограничит подачу воды по заявке ФКР для проведения внутренних ремонтных работ.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 29 по улице Хорошавина из-за устранения утечки на водоводе.

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК отключит холодную воду в домах №№ 27, 27а по улице Ленина по заявке ГУК «Привокзальная» для проведения внутренних ремонтных работ.

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе не будет холодной воды во владении 8а и владении 8а, строение 1 по улице Клары Цеткин.

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 10:00 до 15:00 часть Сокола останется без отопления: из-за работ на сетях теплоснабжения без тепла останутся дома №№ 6а, 6б, 7, 9, 9/1, 9/2, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Ушинского, №№ 41, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 2, 3 по улице Кутузова, №№ 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка, №№ 1, 2, 3, 4 в Больничном переулке, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев.

С 09:00 до 18:00 отключат электричество в доме № 5 по улице Пришвина. С 09:00 до 16:00 обесточат улицы Санаторную, Тепличную, Морскую - филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» временно приостановит подачу электроэнергии для ремонтных работ на электрических сетях.