В Липецкой области потеплеет до +17

12 и 13 октября с выходом южного циклона в регионе пройдут небольшие дожди, южные ветра принесут потепление.

14 октября Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, дожди прекратятся, с ветрами с запада похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 октября – 10-11 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 15 октября – 7 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +12 до +17 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов.



День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.



