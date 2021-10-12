Двое подростков заблудились, возвращаясь с рыбалки

Ребят нашли с помощью геолокации и доставили домой.





11 октября около семи вечера принят по номеру «112» оператор управления по делам ГО и ЧС Липецка принял звонок от 13-летнего подростка. Мальчик сообщил, что возвращался с приятелем домой после рыбалки, в районе ЛТЗ они заблудились и не могут самостоятельно выйти на окружную дорогу. Информация была передана в полицию, к месту происшествия направлены городские спасатели.



Всё время на связи с подростками находился старший оперативный дежурный ЕДДС.



«По словам ребят, они испугались, услышав чьи-то шаги в темноте», - рассказал Александр Мещеряков. Он успокаивал мальчишек и объяснял, как правильно вести себя в ожидании помощи.



Прибывшие первыми сотрудники полиции с помощью геолокации быстро нашли ребят и доставили домой.



- В июне примерно в этом же месте ночью заблудился взрослый рыбак. Его отыскали сотрудники регионального управления противопожарной спасательной службы. В начале октября в лесу у посёлка Матырский потерявшую ориентир девушку выручили городские спасатели, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.



Фото пресс-службы управления по делам ГО и ЧС.





