Происшествия

30 минут назад

Двое подростков заблудились, возвращаясь с рыбалки

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#спасатели
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Двое подростков заблудились, возвращаясь с рыбалки

Ребят нашли с помощью геолокации и доставили домой.

11 октября около семи вечера принят по номеру «112» оператор управления по делам ГО и ЧС Липецка принял звонок от 13-летнего подростка. Мальчик сообщил, что возвращался с приятелем  домой после рыбалки, в районе ЛТЗ они заблудились и не могут самостоятельно выйти на окружную дорогу. Информация была передана в полицию, к месту происшествия направлены городские спасатели. 

Всё время на связи с подростками находился старший оперативный дежурный ЕДДС.

«По словам ребят, они испугались, услышав чьи-то шаги в темноте», - рассказал Александр Мещеряков. Он успокаивал мальчишек и объяснял, как правильно вести себя в ожидании помощи. 
   
Прибывшие первыми сотрудники полиции с помощью геолокации быстро нашли ребят и доставили домой. 

- В июне  примерно в этом же месте ночью заблудился взрослый рыбак. Его отыскали сотрудники регионального управления противопожарной спасательной службы. В начале октября в лесу у посёлка Матырский потерявшую ориентир девушку выручили городские спасатели, - рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Фото пресс-службы управления по делам ГО и ЧС.


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#спасатели
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