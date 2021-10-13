Доброе утро, Липецк!

Мы добрались до экватора рабочей недели — на календаре среда, 13 октября. В Липецке сегодня немного испортится погода. Липчанам рассказали, как быть, если водитель не принимает оплату по льготной транспортной карте. В Липецке в тестовом режиме начала работать система QR-кодов для гостей кафе и ресторанов. Липчане могут записаться в экоспасатели. Молодежь просят ответить на анонимный опрос. Вечером можно посмотреть отличные комедии.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, днем слабый дождь, от +15 до +17 градусов.



День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.



Транспорт



Как быть, если водитель не принимает оплату за проезд по льготной карте? Транспортники дали подробное объяснение схемы действий.



View this post on Instagram Публикация от Управление дорог и транспорта (@dor_trans48)



Ленивое утро



Не обязательно начинать утро с убойной бодрой зарядки. Полусонный фитнес может быть и ленивым.





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Вакцинация от COVID-19



В среду мобильный пункт вакцинации работает в ТРЦ «Малибу». Врачи принимают всех желающих сделать прививку от COVID-19 с 12 до 15 часов в зоне фудкорта.



QR-коды



Липчанам рекомендовано предъявлять коды о вакцинации или о перенесенном COVID-19 в заведениях общественного питания. Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. Подробно про QR-коды в общепите мы



Опрос молодежи



В России проводят исследование, посвященное изучению социального самочувствия молодежи России.



Верим в команду



Сегодня в 17:30 ФК «Металлург» начнет домашнюю встречу с московским ФК «Велес». В связи с сохраняющей угрозой заражения коронавирусом вместимость арены ограничена 50 процентами от общего количества мест.



Доброе дело



Липчан зовут в экоспасатели. Волонтеров по просьбе местной жительницы просят помочь расчистить переулок на улице Семенова Тянь-Шанского. Там живут пожилые люди, которым не под силу привести в порядок территорию рядом с домом, убрать траву, спиленные ветки, мусор.



Великий комик



В этот день 87 лет назад родился Савелий Крамаров. Он мечтал стать юристом, но в соответствующие институты детей «врагов народа» не брали, и после окончания школы он поступил в Лесотехнический институт. Актерская жизнь началась для Савелия в 1954 году в театральной студии при ЦДРИ, в которую он поступил, еще учась в институте, а вскоре он случайно познакомился со студентами ВГИКа, которые пригласили его в свой фильм «Ребята с нашего двора» (1959). Тогда Савелий решил бросить работу по специальности и всерьез посвятить себя кино. В его профессиональной биографии множество ярких ролей. Сегодня вечером можно посмотреть один из фильмов, где играл Савелий Крамаров.





Главное фото: Вера Маликова В Липецке облачно с прояснениями, днем слабый дождь, от +15 до +17 градусов.День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.Как быть, если водитель не принимает оплату за проезд по льготной карте? Транспортники дали подробное объяснение схемы действий.Не обязательно начинать утро с убойной бодрой зарядки. Полусонный фитнес может быть и ленивым.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В среду мобильный пункт вакцинации работает в ТРЦ «Малибу». Врачи принимают всех желающих сделать прививку от COVID-19 с 12 до 15 часов в зоне фудкорта.Липчанам рекомендовано предъявлять коды о вакцинации или о перенесенном COVID-19 в заведениях общественного питания. Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. Подробно про QR-коды в общепите мы рассказали здесь В России проводят исследование, посвященное изучению социального самочувствия молодежи России. Анкета анонимная , не нужно указывать фамилию. Все данные будут использованы только в обобщенном виде для научных целей. Вопросов немного, но они необычные.Сегодня в 17:30 ФК «Металлург» начнет домашнюю встречу с московским ФК «Велес». В связи с сохраняющей угрозой заражения коронавирусом вместимость арены ограничена 50 процентами от общего количества мест.Липчан зовут в экоспасатели. Волонтеров по просьбе местной жительницы просят помочь расчистить переулок на улице Семенова Тянь-Шанского. Там живут пожилые люди, которым не под силу привести в порядок территорию рядом с домом, убрать траву, спиленные ветки, мусор. Вакансии добровольцев еще открыты.В этот день 87 лет назад родился Савелий Крамаров. Он мечтал стать юристом, но в соответствующие институты детей «врагов народа» не брали, и после окончания школы он поступил в Лесотехнический институт. Актерская жизнь началась для Савелия в 1954 году в театральной студии при ЦДРИ, в которую он поступил, еще учась в институте, а вскоре он случайно познакомился со студентами ВГИКа, которые пригласили его в свой фильм «Ребята с нашего двора» (1959). Тогда Савелий решил бросить работу по специальности и всерьез посвятить себя кино. В его профессиональной биографии множество ярких ролей. Сегодня вечером можно посмотреть один из фильмов, где играл Савелий Крамаров.