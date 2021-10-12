Происшествия
17 минут назад
Липчанина осудили за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
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Поддельными деньгами он расплатился в салоне сотовой связи.
Как сообщает michurinsk.ru, Мичуринский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя города Липецка, сбывавшего поддельные денежные купюры.
В марте этого года липчанин приобрел у неустановленного лица поддельные банковские купюры достоинством 5000 рублей, которыми расплатился в салоне сотовой связи за приобретенный товар.
Мичуринским городским судом липчанин приговорён к лишению свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд назначил липчанину штраф в 50 000 рублей.
В марте этого года липчанин приобрел у неустановленного лица поддельные банковские купюры достоинством 5000 рублей, которыми расплатился в салоне сотовой связи за приобретенный товар.
Мичуринским городским судом липчанин приговорён к лишению свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд назначил липчанину штраф в 50 000 рублей.
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