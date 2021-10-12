Происшествия

17 минут назад

Липчанина осудили за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

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#фальшивомонетчики
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Липчанина осудили за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

Поддельными деньгами он расплатился в салоне сотовой связи.

Как сообщает michurinsk.ru, Мичуринский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя города Липецка, сбывавшего поддельные денежные купюры.

В марте этого года липчанин приобрел у неустановленного лица поддельные банковские купюры достоинством 5000 рублей, которыми расплатился в салоне сотовой связи за приобретенный товар.

Мичуринским городским судом липчанин приговорён к лишению свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд назначил липчанину штраф в 50 000 рублей.
131
#фальшивомонетчики
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