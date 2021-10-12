Липчанин получил более миллиона рублей за плохую машину

На автомобиле начало слезать лакокрасочное покрытие.

Советский районный суд рассмотрел иск потребителя к автодилеру. Мужчина приобрел иномарку, но она оказалась плохого качества. Дилер отказался забирать товар и возвращать деньги.



Как указано в материалах суда, сделка была совершена в Липецке 16 июня 2018 года. Мужчина купил в автосалоне «Renault Kaptur» за 970 000 рублей. До истечения гарантийного срока липчанин начал замечать дефекты лакокрасочного покрытия. Мужчина неоднократно обращался к дилеру и просил их устранить, со временем возникали и другие неисправности. После очередного гарантийного ремонта, в ноябре 2019 года, мужчина отказался принимать автомобиль до устранения недостатков по качеству выполненных работ и причиненных автомобилю иных повреждений в ходе гарантийного ремонта. Липчанин потребовал от дилера удовлетворить его претензии, забрать машину и вернуть деньги. Но дилер не ответил на письмо покупателя. Тогда мужчина пошел в суд. Вместе с требованием вернуть деньги, он просил суд взыскать неустойку, моральный и штраф.



Суд удовлетворил иск потребителя и обязал дилера выплатить покупателю 1 980 000 рублей. Эти деньги липчанин уже получил.