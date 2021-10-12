Общество

30 минут назад

Липчан пугают очередным фейком про маски

621
#фейк #масочный режим
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Липчан пугают очередным фейком про маски

Ни одного случая квартирных краж, описанных в объявлении, в Липецкой области не зарегистрировано.

В редакцию GOROD48 сегодня прислали фотографию объявления, в котором липчан предупреждают о том, что по квартирам якобы ходят волонтёры, раздающие пропитанные веществом с наркотическим действием маски: человек отключается, и квартиру грабят.

- Заявлений от граждан такого рода не поступало, - cообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Поскольку ни одного пострадавшего от подобных действий не было, липчан просят сохранять здравый смысл и не обращать внимание на подобные фейки. Тем более, что просьба сделать репост громких пугающих объявлений может использоваться в том числе и для раскрутки аккаунта в соцсетях.
621
#фейк #масочный режим
1

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