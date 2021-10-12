Происшествия

56 минут назад

На улице Папина разнесло «Тойоту» и «Фольксваген»

9 1573
#авария #ДТП
2
На улице Папина разнесло «Тойоту» и «Фольксваген»

Водителям автомобилей понадобилась помощь врачей.

Днём 12 октября на улице Папина столкнулись автомобили  «Тойота» и «Фольксваген».

Как сообщают очевидцы аварии, водитель «Тойоты» решил развернуться от парковки супермаркета, но не заметил «Фольксваген». 

WhatsApp Image 2021-10-12 at 11.18.40.jpeg+2021-10-12-11.53.31.jpg

WhatsApp Image 2021-10-12 at 11.18.40 (1).jpeg+2021-10-12-11.53.31.jpg

WhatsApp Image 2021-10-12 at 11.18.41 (1).jpeg+2021-10-12-11.53.31.jpg

WhatsApp Image 2021-10-12 at 11.18.41.jpeg+2021-10-12-11.53.31.jpg

WhatsApp Image 2021-10-12 at 11.18.55.jpeg+2021-10-12-11.53.31.jpg

В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Водителей осматривают врачи скорой помощи.

9 1573
#авария #ДТП
2

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Клещ

3 минуты назад
Факт, он бы его увидел, если посмотрел чуть дальше своего капота!
ответить

Факт

14 минут назад
Этот дебил на фольце сегодня по соколу летал, видимо долетался. Скоростной режим в городе никто не отменял. Водила тавоты просто не увидел его из-за опасного вождения.
ответить

Доктор Пилюлькин

20 минут назад
Ком Ментарий, окулист подождет, сначала к психиатру!
ответить

Ч,П,

25 минут назад
Часто сами не смотрят,а стукнут их, говорят-ну ты че не видел?
ответить

очень

29 минут назад
красиво смотрятся
ответить

Ком Ментарий

31 минуту назад
Срочно на пересдачу, но сначала к окулисту.
ответить

Алла

31 минуту назад
будьте внимательны люди, шансов вас спасти не будет, везде КОВИД, больные скорую ждут по три дня...
ответить

Мимоходом

36 минут назад
Не не заметил, а просто не посчитал нужным посмотреть в зеркала, иди хотя бы повернуть голову. Многие водятлы считают, что они одни на дороге, поэтому не надо смотреть при перестроениях в зеркала, включать поворотники.
ответить

Могучий рывок

43 минуты назад
Благосостояние народа неуклонно растёт: кругом " Тойоты", " Фольксвагены", супермаркеты. А ещё кричат, что раньше было лучше!
ответить

Еще в рубрике

В районе СНТ «Цементник» горят пеньки
#пожар
5
В районе СНТ «Цементник» горят пеньки

сегодня, 09:39

Происшествия
Аварию с опрокидыванием «Нивы» записала камера наблюдения
#ДТП
15
Аварию с опрокидыванием «Нивы» записала камера наблюдения

сегодня, 08:59

Происшествия
82-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» со стоящим «Шевроле»
#авария #ДТП
1
82-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» со стоящим «Шевроле»

сегодня, 08:50

Происшествия
Вандалы в Усмани громят все, что было реконструировано в этом году
#вандализм
44
Вандалы в Усмани громят все, что было реконструировано в этом году

вчера, 18:52

Происшествия
Подозреваемого в превышении должностных полномочий полицейского отпустили из-под стражи
#полиция #превышение должностных полномочий
43
Подозреваемого в превышении должностных полномочий полицейского отпустили из-под стражи

вчера, 17:56

Происшествия
«Нива» легла на бок после столкновения с «Вестой»
#ДТП
10
«Нива» легла на бок после столкновения с «Вестой»

вчера, 15:13

Происшествия