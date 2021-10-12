Происшествия
56 минут назад
На улице Папина разнесло «Тойоту» и «Фольксваген»
Водителям автомобилей понадобилась помощь врачей.
Днём 12 октября на улице Папина столкнулись автомобили «Тойота» и «Фольксваген».
Как сообщают очевидцы аварии, водитель «Тойоты» решил развернуться от парковки супермаркета, но не заметил «Фольксваген».
В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Водителей осматривают врачи скорой помощи.
Как сообщают очевидцы аварии, водитель «Тойоты» решил развернуться от парковки супермаркета, но не заметил «Фольксваген».
В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Водителей осматривают врачи скорой помощи.
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