Ельчанин промотал бюджетные 250`000 рублей

Мужчине придется вернуть выданные ему на запуск бизнеса деньги и погасить издержки.

Елецкий городской суд Липецкой области вынес решение по иску представителей «Центра социальной защиты населения Ельца». Сотрудники бюджетной организации через суд потребовали от ельчанина вернуть деньги, выданные ему по соцконтракту.



Как указано в материалах суда, житель Ельца в 2020 году обратился в центр соцзащиты за получением государственной социальной помощи — мужчина хотел получить соцконтракт. В марте 2020 года центр соцзащиты одобрил выдачу мужчине 250 000 рублей на начало бизнеса. Ельчанин получил эти деньги и исчез из вида сотрудников центра. Мужчина не не представил ни одного отчета, выезд специалистов на место осуществления предпринимательской деятельности показал, что бизнеса нет, оборудование отсутствует, следовательно, денежные средства были использованы не по целевому назначению. Соцконтракт решили разорвать в одностороннем порядке. Мужчине не раз писали SMS с просьбой явиться в учреждение для отчета по соцконтракту, а также направляли ему претензии о досрочном расторжении соглашении и возврате денег. Эти требования остались без ответа, поэтому был подан иск в суд.



Суд полностью удовлетворил требование. Горе-бизнесмен должен вернуть 250 000 рублей, а также погасить издержки на

5 790 рублей 50 копеек.