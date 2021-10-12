Здоровье

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В горбольнице №3 «Свободный сокол» завершено строительство рентгеновского блока

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#медицина
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В горбольнице №3 «Свободный сокол» завершено строительство рентгеновского блока

В состав рентгеновского блока входят кабинет рентгеновской томографии, флюорографический и маммографический кабинеты.

Как сообщает Управление здравоохранения Липецкой области, в Липецкой городской больнице №3 «Свободный сокол» завершено строительство рентгеновского блока в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В состав рентгеновского блока входят кабинет рентгеновской томографии, флюорографический и маммографический кабинеты.

- Рентгеновский блок удачно встроился в структуру больничного городка, - отмечают в управлении. - Он расположен рядом с новым центром амбулаторной онкологической помощи, на базе которой функционирует эндоскопическое отделение, где проводятся фиброгастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия и др. Таким образом, пациенты могут получить комплексную диагностическую услугу в одном месте.

Стоимость объекта составила более 6,5 миллиона рублей. Пропускная способность флюорографа при работе в две смены - более 100 человек. Аппарат - малодозный и цифровой: облучение снижается в разы, а качество изображения увеличивается в 100 раз.

К Липецкой городской больнице №3 «Свободный сокол» прикреплены около 63000 человек, из них почти 55000 - взрослые.
3 425
#медицина
2

Комментарии (3)

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5656

8 минут назад
по какому адресу расположено? Тамбовская или 40 лет Октября?
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Врут и не краснеют

30 минут назад
Как не стыдно
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Липчанин

35 минут назад
Никакого строительства не было. Это старая прачечная приспособленная под флюорографический и маммографический кабинеты
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