В горбольнице №3 «Свободный сокол» завершено строительство рентгеновского блока

В состав рентгеновского блока входят кабинет рентгеновской томографии, флюорографический и маммографический кабинеты.

Как сообщает Управление здравоохранения Липецкой области, в Липецкой городской больнице №3 «Свободный сокол» завершено строительство рентгеновского блока в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».



В состав рентгеновского блока входят кабинет рентгеновской томографии, флюорографический и маммографический кабинеты.



- Рентгеновский блок удачно встроился в структуру больничного городка, - отмечают в управлении. - Он расположен рядом с новым центром амбулаторной онкологической помощи, на базе которой функционирует эндоскопическое отделение, где проводятся фиброгастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия и др. Таким образом, пациенты могут получить комплексную диагностическую услугу в одном месте.



Стоимость объекта составила более 6,5 миллиона рублей. Пропускная способность флюорографа при работе в две смены - более 100 человек. Аппарат - малодозный и цифровой: облучение снижается в разы, а качество изображения увеличивается в 100 раз.



К Липецкой городской больнице №3 «Свободный сокол» прикреплены около 63000 человек, из них почти 55000 - взрослые.