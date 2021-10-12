Общество

16 минут назад

Липчанам вернули почти 14 миллионов рублей за «коммуналку»

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#ГЖИ #проверка
Липчанам вернули почти 14 миллионов рублей за «коммуналку»

Госжилинспекция подвела итоги работы за 9 месяцев 2021 года. В сфере ЖКХ нашли почти 6 тысяч нарушений.

С начала 2021 года в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 12389 обращений граждан, сообщает ГЖИ. Большинство из них касались вопросов содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, начисления платы за коммунальные услуги. Также липчане обращались по вопросам предоставления коммунальных услуг, технического состояния внутридомового инженерного оборудования и строительных конструкций дома.

По этим обращениям ГЖИ проведено 7229 проверок и 1216 обследований. Было выявлено 5791 нарушение, выдано 1850 предписаний, 620 предостережений о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, составлено 307 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть выявленных нарушений управляющими организациями оперативно устранена: исполнены 97,3% выданных ГЖИ предписаний и предостережений.

За 9 месяцев 2021 года организациями ЖКХ по предписаниям Госжилинспекции проведены работы по замене и ремонту трубопроводов инженерных сетей в 414 домах, текущему ремонту подъездов в 163 домах, замене и ремонту кровельного покрытия в 142 домах, общестроительные работы (ремонт окон, дверей, полов, вентканалов, почтовых ящиков, отмостки, цоколя) в 231 доме. Сделан перерасчет платы за коммунальные услуги на сумму 13,9 млн рублей.
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#ГЖИ #проверка

Комментарии (2)

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Будет ли это учтено приначаслениях?

1 минуту назад
Возьмёт ли жилищную инспекция на контроль квадро? Так как отопительный сезон начался у всех по разному. У многих общедомовоые счётчики не исправны, они не могут контролировать нагрев воды и параметры. Вода в первые 3-5 дней после подаче не соответствовала параметрам нагрева в домах. Соответственно и суммы должны в * . Даже сами КВАДОР об этом предупреждали и писали. И они отводили даже месяц на регулировку системы, но это случилось раньше. Что тоже было предупреждение об этом и оно публиковать.
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Липчанин

5 минут назад
ух ты , кому же?!по 25 рублей? каждому да?!
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