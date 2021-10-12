Под Смоленском обнаружены останки без вести пропавшего в 1942 году красноармейца

Его данные в посмертном медальоне не читались

17 сентября поисковиками объединения «Застава св. Ильи Муромца» в районе деревни Клемятино Глинковского района Смоленской области обнаружили останки бойца. Шансов на прочтение записки в посмертном медальоне было крайне мало и поэтому боец захоронен 18 сентября в деревне Яковлево Глинковского района Смоленской области.



Но эксперт лаборатории «Солдатский медальон» Олег Гусев буквально «вытащил» имя.



Погибший - Плохих Егор Иванович, 1914 года рождения, уроженец Становлянского района Орловской области, (ныне Липецкая). К сожалению, населенный пункт в котором родился боец не указан. Только район. Призывался Центральным райвоенкоматом Тульской области. Контактным лицом в донесении военкомата была указана Плохих Елизавета Карповна, проживавшая по адресу: поселок Косая Гора, ул. Революции, 15, кв. 5. Боец числился пропавшим без вести.



Поисковики просят откликнуться возможных родственников солдата.



