Родителям-бюджетникам возместят за путёвку в лагерь 4183 рубля

К осенним каникулам установлена средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря.

Приказом управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 8 октября установлена средняя стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области, сроком пребывания 7 дней в течении 2021-2022 учебного года, в размере 8366 рублей.



При расчетах принимались во внимание санитарные правила, согласно которым предусмотрено: количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления; должны проводиться противоэпидемические мероприятия; заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организации отдыха детей и их оздоровления должен осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней. Выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании персонала на территории организации отдыха детей и их оздоровления) за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается; в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием на весь период смены должно быть обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников; запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей;перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.



Родителям бюджетной сферы или организаций иной формы собственности будут возмещены затраты на приобретение путевок детям в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области, в размере 50% от средней стоимости путевки, установленной управлением потребрынка, то есть в размере 4183 рубля.

