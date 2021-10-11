Общество

42 минуты назад

В Липецкой области забраковали пять партий некачественной и опасной мясной продукции

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#Роспотребнадзор #торговля
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В Липецкой области забраковали пять партий некачественной и опасной мясной продукции

Но зато в мясе не находили антибиотиков и ГМО.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за 9 месяцев этого года проведено 78 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясной продукции.

Были исследованы 814 проб мяса и мясной продукции, из них 10 проб (1,2%) не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям, 21 проба (2,6%) не соответствовала нормативной документации по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели и другие).

Проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не зарегистрировано.

Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах также не обнаружено.

В ходе проверок были обнаружены нарушения условий хранения мяса и мясной продукции, отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, нарушение правил товарного соседства при хранении и реализации, нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря, не соблюдение правил личной гигиены.

Забракованы 5 партий некачественной и опасной мясной продукции общим весом 10 килограммов.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении виновных лиц вынесено 57 постановлений о назначении наказания штрафов на общую сумму 570 тысяч рублей.
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#Роспотребнадзор #торговля
2

Комментарии (2)

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Липчанка

12 минут назад
Покупатель, согласна
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Покупатель

26 минут назад
Зайдите в "мясник"попробуйте их свинину и экспертиза не нужна
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