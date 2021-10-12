Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 12 октября. В Липецке прогнозируют солнечную и сухую погоду. Сегодня трамваи №5 будут ходить только рано утром и вечером. Во вторник завершается прием снимков на фотоконкурс. Липчан просят оценить строительные проекты. Все желающие могут проверить свои знания в области экономики.

Погода

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, от +13 до +15 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.

Транспорт

Из-за ремонта системы освещения на кольце 9 микрорайона с 09:30 до 16:30 движение трамваев №5 будет идти только до остановки «Улица Полиграфическая».

Осенний десерт

Ольга дает рецепт сезонного блюда — полезных и вкусных батончиков из тыквы.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Визит к врачу

Сегодня в Липецке работает один мобильный пункт вакцинации. От COVID-19 прививают в офисе врача на Московской, 143. Предварительная запись по телефону 31-55-60.



Ваше мнение

12 октября департамент архитектуры и градостроительства завершает прием замечаний на строительные проекты, которые хотят реализовать в Липецке. Общественные обсуждения проходят по 30 объектам. Среди них — строительство административного здания с магазином на участке напротив Октябрьского рынка. Отклики принимают на электронную почту info@lipetskcity.ru.

Помощь библиотекам

Городские библиотеки с благодарностью примут книги в рамках акции «Книги от людей – книги для людей». Благодаря липчанам фонд муниципальных библиотек пополнили уже около полутора тысяч книг. Липчане могут передать в дар книги любой муниципальной библиотеке. Однако они должны быть изданы в последние три года и быть в хорошем состоянии.

Видеть

Сегодня завершают прием снимков на фотоконкурс «Видеть». Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию на почту photo@fkr48.ru.


Экономический диктант

Всероссийский экономический диктант пройдет 12 октября. Он состоится в онлайн-формате в режиме реального времени. Участие в диктанте добровольное и бесплатное. Участники могут узнать результат сразу после написания теста. Правильные ответы планируют опубликовать завтра.

Интересные разговоры

Все большую популярность набирают подкасты - серии каких-либо тематических аудиоматериалов, которые начитываются и публикуются авторами в Сети. По форме подкасты похожи на радио- или телепередачи, но существуют в виде файлов или потокового мультимедиа, которые можно проигрывать в удобное для слушателя время и в любом месте с помощью интернета. Мы подобрали три интересных подкаста для нескучных прогулок.







Главное фото: gulidov48

5 538
#доброе утро
1

Комментарии (5)

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Депутату и Электорату

26 минут назад
Когда вы уже наконец поженитесь... Вопрос, кто на ком, конечно.
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Электорат

41 минуту назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Депутату

47 минут назад
Электорат, после вчерашнего, спит !
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Игорь

50 минут назад
Опять нзахимтрассили всё небо. Когда уже прекратятся эти авиа-налёты на наш славный город?
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Депутат

сегодня, 07:08
Где электорат?
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