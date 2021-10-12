Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 12 октября. В Липецке прогнозируют солнечную и сухую погоду. Сегодня трамваи №5 будут ходить только рано утром и вечером. Во вторник завершается прием снимков на фотоконкурс. Липчан просят оценить строительные проекты. Все желающие могут проверить свои знания в области экономики.

Погода



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, от +13 до +15 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.



День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.



Транспорт



Из-за ремонта системы освещения на кольце 9 микрорайона с 09:30 до 16:30 движение трамваев №5 будет идти только до остановки «Улица Полиграфическая».



ЛипецкЯндекс.Карты



Осенний десерт



Ольга дает рецепт сезонного блюда — полезных и вкусных батончиков из тыквы.



View this post on Instagram Публикация от olgatatarinova85 (@olgatatarinova85)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Визит к врачу



Сегодня в Липецке работает один мобильный пункт вакцинации. От COVID-19 прививают в офисе врача на Московской, 143. Предварительная запись по телефону 31-55-60.



View this post on Instagram Публикация от ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1" (@lip_bsmp1)



Ваше мнение



12 октября департамент архитектуры и градостроительства завершает прием замечаний на строительные проекты, которые хотят реализовать в Липецке. Общественные обсуждения проходят по 30 объектам. Среди них — строительство административного здания с магазином на участке напротив Октябрьского рынка. Отклики принимают на электронную почту



Помощь библиотекам



Городские библиотеки с благодарностью примут книги в рамках акции «Книги от людей – книги для людей». Благодаря липчанам фонд муниципальных библиотек пополнили уже около полутора тысяч книг. Липчане могут передать в дар книги любой муниципальной библиотеке. Однако они должны быть изданы в последние три года и быть в хорошем состоянии.



Видеть



Сегодня завершают прием снимков на фотоконкурс





Экономический диктант



Всероссийский экономический диктант пройдет 12 октября. Он состоится в



Интересные разговоры



Все большую популярность набирают подкасты - серии каких-либо тематических аудиоматериалов, которые начитываются и публикуются авторами в Сети. По форме подкасты похожи на радио- или телепередачи, но существуют в виде файлов или потокового мультимедиа, которые можно проигрывать в удобное для слушателя время и в любом месте с помощью интернета. Мы подобрали три интересных подкаста для нескучных прогулок.















Главное фото:



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, от +13 до +15 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.Из-за ремонта системы освещения на кольце 9 микрорайона с 09:30 до 16:30 движение трамваев №5 будет идти только до остановки «Улица Полиграфическая».Ольга дает рецепт сезонного блюда — полезных и вкусных батончиков из тыквы.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня в Липецке работает один мобильный пункт вакцинации. От COVID-19 прививают в офисе врача на Московской, 143. Предварительная запись по телефону 31-55-60.12 октября департамент архитектуры и градостроительства завершает прием замечаний на строительные проекты, которые хотят реализовать в Липецке. Общественные обсуждения проходят по 30 объектам. Среди них — строительство административного здания с магазином на участке напротив Октябрьского рынка. Отклики принимают на электронную почту info@lipetskcity.ru Городские библиотеки с благодарностью примут книги в рамках акции «Книги от людей – книги для людей». Благодаря липчанам фонд муниципальных библиотек пополнили уже около полутора тысяч книг. Липчане могут передать в дар книги любой муниципальной библиотеке. Однако они должны быть изданы в последние три года и быть в хорошем состоянии.Сегодня завершают прием снимков на фотоконкурс «Видеть» . Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию на почту photo@fkr48.ru Всероссийский экономический диктант пройдет 12 октября. Он состоится в онлайн-формате в режиме реального времени. Участие в диктанте добровольное и бесплатное. Участники могут узнать результат сразу после написания теста. Правильные ответы планируют опубликовать завтра.Все большую популярность набирают подкасты - серии каких-либо тематических аудиоматериалов, которые начитываются и публикуются авторами в Сети. По форме подкасты похожи на радио- или телепередачи, но существуют в виде файлов или потокового мультимедиа, которые можно проигрывать в удобное для слушателя время и в любом месте с помощью интернета. Мы подобрали три интересных подкаста для нескучных прогулок.Главное фото: gulidov48