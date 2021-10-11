Здоровье
46 минут назад
В Липецкой области на карантин ушли 104 класса в 28 школах
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Также на карантине три детских сада полностью и четыре - частично.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в регионе ушли 104 класса в 28 школах. В общей сложности 1950 школьников теперь учатся дистанционно.
Также на карантине три детских сада в районах области, в общей сложности дома находятся 47детей.
Частично закрыты по причине ОРВИ четыре детских сада - в них занятия приостановлены в 6 группах для 113 человек.
Также на карантине три детских сада в районах области, в общей сложности дома находятся 47детей.
Частично закрыты по причине ОРВИ четыре детских сада - в них занятия приостановлены в 6 группах для 113 человек.
5 1199
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