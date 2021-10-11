Здоровье

46 минут назад

В Липецкой области на карантин ушли 104 класса в 28 школах

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#карантин #школа #детский сад
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В Липецкой области на карантин ушли 104 класса в 28 школах

Также на карантине три детских сада полностью и четыре - частично.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в регионе ушли 104 класса в 28 школах. В общей сложности 1950 школьников теперь учатся дистанционно.

Также на карантине три детских сада в районах области, в общей сложности дома находятся 47детей.

Частично закрыты по причине ОРВИ четыре детских сада - в них занятия приостановлены в 6 группах для 113 человек.
5 1199
#карантин #школа #детский сад
3

Комментарии (5)

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Житель

8 минут назад
Опять полумеры(((
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Житель

13 минут назад
Ну вот наконец то задумались !
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Гость

21 минуту назад
Что за вранье!!! Из за ОРВИ???? Да ни фига подобного, учителя с +++ Во брешут блин.
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Гостья

25 минут назад
В 37 много болеют, а школу на карантин не отпускают!
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Гость

27 минут назад
Какое ОРВИ, в нашей школе ушли на карантин, так как в классе болеют коронавирусом. Как напишут, аж смешно.
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