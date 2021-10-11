В Липецке перевернулась «Лада-Гранта», госпитализирована женщина-водитель

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 октября в Данкове на улице Урицкого столнулись автомобиль «Ниссан» с 63-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2114» под управлением 25-летнего водителя. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа».



В селе Сошки Грязинского района 55-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 26-летнего велосипедиста, движущегося в попутном направлении. Велосипедиста госпитализировали.



9 октября в Добровском районе около трассе Доброе – Мичуринск столкнулись автомобили «Рено» под управлением 33-летнего водителя и «Лада» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 80-летняя пассажирка «Рено».



10 октября в Липецке на трассе Орел – Тамбов 26-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Лада-Гранта», машина съехала с дороги и перевернулась. Женщину госпитализировали.



В Липецке на улице Студеновской 41-летний водитель «Рено» допустил наезд на стоящий «Хендай» с 24-летней женщиной за рулем и «Киа» под управлением 26-летней женщины. Трамвы получила 25-летняя пассажирка «Рено».



За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6552 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 29 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 174.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 5500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксированы 63 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

