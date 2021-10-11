Общество

сегодня, 12:24

Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей

2 542
#экология #суд
Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей

Из-за экологических правонарушений у предприятия также аннулировали лицензию.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей.

- По требованию Липецкой природоохранной прокуратуры весной этого года экологи провели проверку ООО «Аркадия-Л» - предприятие вело добычу полезных ископаемых, нарушая требования законодательства, - отмечает управление экологии. - Помимо уплаты штрафа в 200 тысяч рублей, серия экологических правонарушений повлекла за собой аннулирование лицензии предприятия.

Не согласившись с решением экологов, ООО «Аркадия-Л» подало в суд о признании приказа о досрочном прекращении права пользования недрами незаконным. Сегодня арбитражный суд поддержал решение экологов, оставив его в силе.
2 542
#экология #суд

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаток

13 минут назад
Что добывали.в чем нарушение ,кто директор ? Может не поделился ? одни вопросы.Похоже на захват .
ответить

Аркадий-Л

19 минут назад
Золото, алмазы, нефть? Нее, песочек родимый. Мы на нем озолотели. А делится не хотим. Жадные мы.
ответить

Еще в рубрике

Ситуация с карантином в школах не изменилась
#карантин #образование #заболеваемость
19
Ситуация с карантином в школах не изменилась

сегодня, 12:18

Общество
Липчанину запретили возить москвичей
#такси #перевозки
1
Липчанину запретили возить москвичей

сегодня, 11:59

Общество
От аномальной летней жары в Липецкой области похудели свиньи
#статистика
7
От аномальной летней жары в Липецкой области похудели свиньи

сегодня, 11:41

Общество
В подозрительном дорожном тендере будут разбираться липецкие следователи
#ФАС #проверка #тендер
12
В подозрительном дорожном тендере будут разбираться липецкие следователи

сегодня, 11:17

Общество
Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня
#остановка #хулиганство
2
Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня

сегодня, 11:15

Общество
За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?
#проезд #оплата #транспорт
21
За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?

сегодня, 10:30

Общество