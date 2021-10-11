Общество
сегодня, 12:24
Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей
Из-за экологических правонарушений у предприятия также аннулировали лицензию.
Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей.
- По требованию Липецкой природоохранной прокуратуры весной этого года экологи провели проверку ООО «Аркадия-Л» - предприятие вело добычу полезных ископаемых, нарушая требования законодательства, - отмечает управление экологии. - Помимо уплаты штрафа в 200 тысяч рублей, серия экологических правонарушений повлекла за собой аннулирование лицензии предприятия.
Не согласившись с решением экологов, ООО «Аркадия-Л» подало в суд о признании приказа о досрочном прекращении права пользования недрами незаконным. Сегодня арбитражный суд поддержал решение экологов, оставив его в силе.
- По требованию Липецкой природоохранной прокуратуры весной этого года экологи провели проверку ООО «Аркадия-Л» - предприятие вело добычу полезных ископаемых, нарушая требования законодательства, - отмечает управление экологии. - Помимо уплаты штрафа в 200 тысяч рублей, серия экологических правонарушений повлекла за собой аннулирование лицензии предприятия.
Не согласившись с решением экологов, ООО «Аркадия-Л» подало в суд о признании приказа о досрочном прекращении права пользования недрами незаконным. Сегодня арбитражный суд поддержал решение экологов, оставив его в силе.
Знаток
Аркадий-Л