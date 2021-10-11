Общество
сегодня, 12:18
Ситуация с карантином в школах не изменилась
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На дистанционном обучении временно находятся восемь классов из семи городских школ.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, по последним данным ситуация с карантином в городских школах не изменилась. Напомним, из-за всплеска заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение в Липецке перевели учеников восьми классов семи городских школ. Ни в одном из классов причиной для ухода на «дистанционку» не стало выявление среди школьников COVID-19.
Дистанционное обучение - это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму. Родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.
Добавим, что в Воронеже на дистанционное обучение с 12 октября переведены все школьники. Работодателям Воронежа рекомендуется перевести на дистанционную работу или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников с детьми-учениками 1-4 классов. С 12 октября высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано проводить онлайн лекции, практические и лабораторные работы. Дата окончания меры определится позже с учетом эпидобстановки, сообщает правительство Воронежской области.
Дистанционное обучение - это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму. Родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.
Добавим, что в Воронеже на дистанционное обучение с 12 октября переведены все школьники. Работодателям Воронежа рекомендуется перевести на дистанционную работу или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников с детьми-учениками 1-4 классов. С 12 октября высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано проводить онлайн лекции, практические и лабораторные работы. Дата окончания меры определится позже с учетом эпидобстановки, сообщает правительство Воронежской области.
19 2684
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