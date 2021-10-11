Общество

сегодня, 12:18

Ситуация с карантином в школах не изменилась

19 2684
#карантин #образование #заболеваемость
2
Ситуация с карантином в школах не изменилась

На дистанционном обучении временно находятся восемь классов из семи городских школ.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, по последним данным ситуация с карантином в городских школах не изменилась. Напомним, из-за всплеска заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение в Липецке перевели учеников восьми классов семи городских школ. Ни в одном из классов причиной для ухода на «дистанционку» не стало выявление среди школьников COVID-19.

Дистанционное обучение - это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму. Родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.

Добавим, что в Воронеже на дистанционное обучение с 12 октября переведены все школьники. Работодателям Воронежа рекомендуется перевести на дистанционную работу или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников с детьми-учениками 1-4 классов. С 12 октября высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано проводить онлайн лекции, практические и лабораторные работы. Дата окончания меры определится позже с учетом эпидобстановки, сообщает правительство Воронежской области.
19 2684
#карантин #образование #заболеваемость
2

Комментарии (19)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

8 минут назад
Предложение, полностью с Вами согласна.
ответить

Учитель

18 минут назад
Все более, но ходим на работу, даже с температурой 38
ответить

Аня

19 минут назад
Елена,а ты не можешь обеспечить своего ребёнка планшетом? Кто в этом виноват? Ты что в свою очередь готова предоставить обществу,при такой ситуации?Противно читать таких
ответить

..

20 минут назад
Разъясните подробно как перевести на удалёнку,ощущение что школы этому мягко говоря,не рады.Не хотелось бы чтобы это негативно отразилось на ребенке.Подумайте уже о детях,хватит фальши и показухи.
ответить

Гостья

26 минут назад
В данный период очень необходимо перевести детей на удаленку, заболеваемость очень большая, сопли, температура.
ответить

.

30 минут назад
предложение, вот пока переводят на них они и будут молчать.
ответить

Как не стыдно капризничать

31 минуту назад
Елена, если ты не заработала на планшет своему ребёнку,твои проблемы.Расходы на медицину,кто в больницах лежит ты оплатить хочешь,капризы тут устраивает,когда люди так тяжело болеют.
ответить

Елена

47 минут назад
Всех перевести на удаленку. Перед этим предоставьте бесплатные планшеты/компьютеры учащимся.
ответить

3003

48 минут назад
Нужно и в Липецке, закрыть все школы и детские сады, а то у детей сопли льются, а родители не жалея других детей ведут в сады, а потом спрашивают почему такая заболеваемость , и воспитателей заражают , а у них есть тоже дети и семья.
ответить

Вика

58 минут назад
Дети либо вообще без симптомов переносят, либо пара дней температуры небольшой. Говорили же, что основной двигатель четвертой волны - дети. Чего ждёт наша бестолковая власть? Посещаемость будет, и заражаемость будет, среди родителей этих детей!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей
#экология #суд
2
Предприятие по добыче полезных ископаемых оштрафовали на 200 000 рублей

сегодня, 12:24

Общество
Липчанину запретили возить москвичей
#такси #перевозки
1
Липчанину запретили возить москвичей

сегодня, 11:59

Общество
От аномальной летней жары в Липецкой области похудели свиньи
#статистика
7
От аномальной летней жары в Липецкой области похудели свиньи

сегодня, 11:41

Общество
В подозрительном дорожном тендере будут разбираться липецкие следователи
#ФАС #проверка #тендер
12
В подозрительном дорожном тендере будут разбираться липецкие следователи

сегодня, 11:17

Общество
Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня
#остановка #хулиганство
2
Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня

сегодня, 11:15

Общество
За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?
#проезд #оплата #транспорт
21
За себя и друга: как платить за проезд в Липецке?

сегодня, 10:30

Общество