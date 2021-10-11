Общество

20 минут назад

Липчанину запретили возить москвичей

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#такси #перевозки
Липчанину запретили возить москвичей

У предпринимателя, зарегистрированного в Липецкой области, отозвали лицензию перевозчика.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление московской административной дорожной инспекции в адрес зарегистрированного в нашем региона предпринимателя. Москвичи потребовали отозвать у него лицензию на работу в такси.

Как указано в материалах суда, департамент транспорта и развития дорожного-транспортной инфраструктуры Москвы выдал в июне 2020 года липчанину разрешение на работу в такси на легковом автомобиле «Киа Рио». Липчанина поймали на нарушении. Предприниматель сдал свою машину для работы в такси водителю, не имеющему общего трехлетнего водительского стажа в соответствии с российским национальным водительским удостоверением. Это стало причиной для отзыва лицензии.

Суд полностью удовлетворил иск московской инспекции. У липчанина не только забрали разрешение — ему придется выплатить пошлину в 6 000 рублей за разбирательство в суде.
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#такси #перевозки

Комментарии (1)

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Ком Ментарий

13 минут назад
Не балуй! - Людей возишь.
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