Липчанину запретили возить москвичей

У предпринимателя, зарегистрированного в Липецкой области, отозвали лицензию перевозчика.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление московской административной дорожной инспекции в адрес зарегистрированного в нашем региона предпринимателя. Москвичи потребовали отозвать у него лицензию на работу в такси.



Как указано в материалах суда, департамент транспорта и развития дорожного-транспортной инфраструктуры Москвы выдал в июне 2020 года липчанину разрешение на работу в такси на легковом автомобиле «Киа Рио». Липчанина поймали на нарушении. Предприниматель сдал свою машину для работы в такси водителю, не имеющему общего трехлетнего водительского стажа в соответствии с российским национальным водительским удостоверением. Это стало причиной для отзыва лицензии.



Суд полностью удовлетворил иск московской инспекции. У липчанина не только забрали разрешение — ему придется выплатить пошлину в 6 000 рублей за разбирательство в суде.